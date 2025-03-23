Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 23 марта. Победитель Восточной конференции Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» в первом раунде плей-офф сыграет с владивостокским «Адмиралом».
«Адмирал» в своем заключительном матче регулярного чемпионата со счетом 2:7 проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» и занял 8-е место в Восточной конференции. В других парах Востока уфимский «Салават Юлаев» (2-е место в конференции по итогам регулярного чемпионата) встретится с новосибирской «Сибирью» (7), действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» (3) сыграет с омским «Авангардом» (6), екатеринбургский «Автомобилист» (4) — с казанским «Ак Барсом» (5).
В Западной конференции победитель регулярного чемпионата ярославский «Локомотив» сыграет с нижегородским «Торпедо» (8), московское «Динамо» (2) — с петербургским СКА (7), столичный «Спартак» (3) — с череповецкой «Северсталью» (6), минское «Динамо» (4) — с московским ЦСКА (5).
Плей-офф начнется 26 марта. Все серии пройдут до четырех побед одной из команд. Во втором раунде команды Западной конференции сыграют с клубами Восточной конференции.