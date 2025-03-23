Минское «Динамо» заняло наивысшее для себя место в таблице Запада за 17 лет в КХЛ

В заключительном матче «регулярки» подопечные Дмитрия Квартальнова на выезде встречались с «Сочи». Стартовая треть закончилась в пользу минчан (2:0), голами за гостей отметились Виталий Пинчук и Андрей Стась. Во втором периоде «зубры» довели счет до разгромного усилиями Сергея Кузнецова, Сэма Энаса и оформившего дубль Пинчука, а в заключительном отрезке поздравления принимал Джордан Гросс. За 60 минут хозяева огорчили Василия Демченко дважды, в итоге победа «Динамо» — 6:2.
Таким образом, за 68 туров минчане набрали 86 очков и заняли четвертую позицию в таблице Западной конференции. До этого лучшим результатом столичного клуба по итогам регулярного чемпионата было пятое место, которое покорялось динамовцам дважды (в сезонах 14/15 и 16/17). Противостоять «зубрам» в первом раунде Кубка Гагарина будет московский ЦСКА, серия до четырех побед стартует на «Минск-Арене» 26 марта.