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Минское «Динамо» заняло наивысшее для себя место в таблице Запада за 17 лет в КХЛ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победно завершили регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В заключительном матче «регулярки» подопечные Дмитрия Квартальнова на выезде встречались с «Сочи». Стартовая треть закончилась в пользу минчан (2:0), голами за гостей отметились Виталий Пинчук и Андрей Стась. Во втором периоде «зубры» довели счет до разгромного усилиями Сергея Кузнецова, Сэма Энаса и оформившего дубль Пинчука, а в заключительном отрезке поздравления принимал Джордан Гросс. За 60 минут хозяева огорчили Василия Демченко дважды, в итоге победа «Динамо» — 6:2.

Таким образом, за 68 туров минчане набрали 86 очков и заняли четвертую позицию в таблице Западной конференции. До этого лучшим результатом столичного клуба по итогам регулярного чемпионата было пятое место, которое покорялось динамовцам дважды (в сезонах 14/15 и 16/17). Противостоять «зубрам» в первом раунде Кубка Гагарина будет московский ЦСКА, серия до четырех побед стартует на «Минск-Арене» 26 марта.

Сочи
2:6
0:2, 1:3, 1:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
23.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 7616 зрителей
Главные тренеры
Сергей Зубов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Илья Горбунов
(Никита Тулинов)
Василий Демченко
1-й период
05:01
Диллон Дюбе
14:24
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Александр Волков)
15:02
Командный штраф
15:57
Андрей Стась
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
2-й период
23:03
Сергей Кузнецов
23:25
Виталий Пинчук
(Роман Горбунов, Джордан Гросс)
29:27
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Ксавье Уэлле)
29:43
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
29:59
Даниил Сероух
(Семен Ибрагимов, Амир Гараев)
39:45
Артемий Кузнецов
3-й период
47:33
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
57:26
Александр Хохлачев
(Александр Яремчук, Роман Манухов)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит