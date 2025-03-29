Стало известно о возможности появления в КХЛ американского клуба

В КХЛ заявили, что для этого нужен сильный управленец или инвестор. «Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — посчитали они, подчеркнув, что проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи между игроками двух стран. В них смогут принять участие спортсмены из КХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В настоящее время в КХЛ принимают участие 23 клуба. В турнире играют представители четырех стран: 20 команд из России, а также по одному клубу из Белоруссии (минское «Динамо»), Китая («Куньлунь Ред Стар») и Казахстана («Барыс»).