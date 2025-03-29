Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о возможности появления в КХЛ американского клуба

Источник в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщил о возможности появления в турнире американского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: КХЛ

В КХЛ заявили, что для этого нужен сильный управленец или инвестор. «Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — посчитали они, подчеркнув, что проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи между игроками двух стран. В них смогут принять участие спортсмены из КХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В настоящее время в КХЛ принимают участие 23 клуба. В турнире играют представители четырех стран: 20 команд из России, а также по одному клубу из Белоруссии (минское «Динамо»), Китая («Куньлунь Ред Стар») и Казахстана («Барыс»).