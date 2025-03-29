Стало известно о возможности появления в КХЛ американского клуба

В КХЛ заявили, что для этого нужен сильный управленец или инвестор. «Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — посчитали они, подчеркнув, что проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет.