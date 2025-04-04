Алексей Сопин стал генменеджером омского «Авангарда»

«Авангард» обрёл генерального менеджера команды. Как сообщают соцсети клуба, вакантную должность занял 38-летний Алексей Сопин, обладатель Кубка Гагарина-2013 в составе московского «Динамо», воспитанником которого он и является. До февраля нынешнего года Сопин занимал должность генменеджера в родном клубе.
«Плей-офф — в самом разгаре, но работа клуба за пределами льда никогда не останавливается. Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Алексеем Сопиным, который отлично проявил себя в идентичной должности в московском “Динамо”.
В «Авангарде» Алексей будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей нашей спортивной вертикали, куда входят академия и три команды. Гармоничное совмещение этих направлений и является залогом больших достижений, к которым мы всегда стремимся", — сказал гендиректор клуба Герман Чистяков.
Контракт рассчитан на два года. Любопытно, что летом 2015 года Сопин играл за «Авангард» как хоккеист, но на предсезонных турнирах он провёл больше матчей, чем в КХЛ (5 против 2), и уже в сентябре того же года расстался с клубом.