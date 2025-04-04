Алексей Сопин стал генменеджером омского «Авангарда»

Контракт рассчитан на два года. Любопытно, что летом 2015 года Сопин играл за «Авангард» как хоккеист, но на предсезонных турнирах он провёл больше матчей, чем в КХЛ (5 против 2), и уже в сентябре того же года расстался с клубом.