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Алексей Сопин стал генменеджером омского «Авангарда»

До февраля этого года он занимал аналогичную должность в Динамо.

Источник: ХК «Авангард»

«Авангард» обрёл генерального менеджера команды. Как сообщают соцсети клуба, вакантную должность занял 38-летний Алексей Сопин, обладатель Кубка Гагарина-2013 в составе московского «Динамо», воспитанником которого он и является. До февраля нынешнего года Сопин занимал должность генменеджера в родном клубе.

«Плей-офф — в самом разгаре, но работа клуба за пределами льда никогда не останавливается. Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Алексеем Сопиным, который отлично проявил себя в идентичной должности в московском “Динамо”.

В «Авангарде» Алексей будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей нашей спортивной вертикали, куда входят академия и три команды. Гармоничное совмещение этих направлений и является залогом больших достижений, к которым мы всегда стремимся", — сказал гендиректор клуба Герман Чистяков.

Контракт рассчитан на два года. Любопытно, что летом 2015 года Сопин играл за «Авангард» как хоккеист, но на предсезонных турнирах он провёл больше матчей, чем в КХЛ (5 против 2), и уже в сентябре того же года расстался с клубом.