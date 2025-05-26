Михаил Евраев: Победа в Кубке Гагарина — дань памяти команде 2011 года

— Ну, а что тут говорить? Решили и сделали. Поскольку первые два матча финальной серии были в Ярославле, мы сначала решили, что главное — это заполнить арену. Фан-зону в любом случае планировалось организовать, когда пошли матчи в Челябинске. Но в итоге решили открыть ее и на второй домашний матч. И заметьте, сколько мы фан-зон сделали — по всему региону. Не в одном месте, не в двух и не в пяти. По всему региону.