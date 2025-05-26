Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
6
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
7
:
Дания
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
27.05
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.38
П2
3.41

Михаил Евраев: Победа в Кубке Гагарина — дань памяти команде 2011 года

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев — о триумфе «Локомотива» в плей-офф КХЛ, местной арене и президенте клуба Юрии Яковлеве.

Источник: ТАСС

На прошлой неделе хоккеисты ярославского «Локомотива» впервые в истории выиграли Кубок Гагарина — 4:1 в серии с челябинским «Трактором». Ранее железнодорожники побеждали в главном клубном турнире страны еще до создания КХЛ — в 2002 и 2003 годах они выигрывали золото Суперлиги, а в 1997 году были первыми в этом же турнире, играя под своим старым названием — «Торпедо». В награждении команды принимал участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Выйдя из победной раздевалки «Локомотива», он дал интервью «Известиям», в котором рассказал о месте клуба в жизни региона, охарактеризовал многолетнего президента железнодорожников Юрия Яковлева и ответил, возможно ли появление в городе арены с большей вместимостью.

— Какие эмоции испытали от победы «Локомотива»?

— У меня эмоции самые лучшие. Потому что мы победили. Кубок Гагарина, главный приз КХЛ, — наш! Мы очень рады этому. На самом деле ребята большие молодцы — они показали себя настоящими бойцами и выглядели очень достойно. Считаю, что это трудовая победа. Это был большой и тяжелый труд всей команды. Но ребята это сделали — они молодцы.

— За три с половиной года работы во главе региона как для себя сформулировали роль «Локомотива» в жизни Ярославля и всей Ярославской области?

— Это наша гордость. «Локомотив» — это наша гордость. Тут нечего формулировать. Это лицо региона — команда, которой мы все гордимся.

— После того как в Санкт-Петербурге построили арену на 23 тысячи, она с легкостью заполняется. Та же ситуация уже давно на 15-тысячнике в Минске. Нет ощущения, что вместимость «Арены-2000» в Ярославле в 8 тыс. — это уже маловато для такого хоккейного региона? Понимаю, что такие вопросы непросто согласовать и реализовать, но теоретически возможно в обозримом будущем появление в Ярославле стадиона хотя бы на 12−15 тысяч?

— Вы знаете, дело не в том, чтобы гнаться за количеством. Здесь надо побеждать. Мы должны быть самыми сильными. Вы знаете, какая у нас фан-зона в Ярославле на финале была? На 12 тыс. человек.

— Эта история наделала шуму, когда на первом матче серии с «Трактором» ее не было, но после вашего вмешательства она появилась перед второй игрой. Сложно было это организовать?

— Ну, а что тут говорить? Решили и сделали. Поскольку первые два матча финальной серии были в Ярославле, мы сначала решили, что главное — это заполнить арену. Фан-зону в любом случае планировалось организовать, когда пошли матчи в Челябинске. Но в итоге решили открыть ее и на второй домашний матч. И заметьте, сколько мы фан-зон сделали — по всему региону. Не в одном месте, не в двух и не в пяти. По всему региону.

— Как вы охарактеризуете президента «Локомотива» Юрия Яковлева, который руководит клубом уже 35 лет?

— Юрий Николаевич Яковлев — это легенда! Человек, который сделал эту команду. Что тут можно сказать? Низкий поклон ему.

— В Ярославле чувствуется след трагедии 2011 года и желание победить в память о погибшей тогда в авиакатастрофе команде?

— Конечно. На самом деле то, что происходит в этом году, — это дань памяти 2011 года. И очередное возрождение «Локомотива», легендарной команды, которая пережила трагедию.

— «Локомотив» сейчас ассоциируется прежде всего с РЖД. Считается, что на этой компании висит основная нагрузка в финансировании клуба. В какой степени Ярославская область участвует в жизни команды?

— Я вам так скажу: не знаю, что там считается, но мы вместе работаем как одна команда. Клуб, РЖД и Ярославская область — все мы единой командой работаем на успех.

— Область финансово участвует в жизни команды? Или больше ментально рядом?

— И финансово, и ментально, и как угодно еще. Считаю, что в первую очередь речь идет о духе, о месте «Локомотива» в жизни Ярославской области. Но и финансово, конечно, тоже участвуем.

Алексей Фомин