Михаил Евраев: Победа в Кубке Гагарина — дань памяти команде 2011 года

На прошлой неделе хоккеисты ярославского «Локомотива» впервые в истории выиграли Кубок Гагарина — 4:1 в серии с челябинским «Трактором». Ранее железнодорожники побеждали в главном клубном турнире страны еще до создания КХЛ — в 2002 и 2003 годах они выигрывали золото Суперлиги, а в 1997 году были первыми в этом же турнире, играя под своим старым названием — «Торпедо». В награждении команды принимал участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Выйдя из победной раздевалки «Локомотива», он дал интервью «Известиям», в котором рассказал о месте клуба в жизни региона, охарактеризовал многолетнего президента железнодорожников Юрия Яковлева и ответил, возможно ли появление в городе арены с большей вместимостью.
— Какие эмоции испытали от победы «Локомотива»?
— У меня эмоции самые лучшие. Потому что мы победили. Кубок Гагарина, главный приз КХЛ, — наш! Мы очень рады этому. На самом деле ребята большие молодцы — они показали себя настоящими бойцами и выглядели очень достойно. Считаю, что это трудовая победа. Это был большой и тяжелый труд всей команды. Но ребята это сделали — они молодцы.
— За три с половиной года работы во главе региона как для себя сформулировали роль «Локомотива» в жизни Ярославля и всей Ярославской области?
— Это наша гордость. «Локомотив» — это наша гордость. Тут нечего формулировать. Это лицо региона — команда, которой мы все гордимся.
— После того как в Санкт-Петербурге построили арену на 23 тысячи, она с легкостью заполняется. Та же ситуация уже давно на 15-тысячнике в Минске. Нет ощущения, что вместимость «Арены-2000» в Ярославле в 8 тыс. — это уже маловато для такого хоккейного региона? Понимаю, что такие вопросы непросто согласовать и реализовать, но теоретически возможно в обозримом будущем появление в Ярославле стадиона хотя бы на 12−15 тысяч?
— Вы знаете, дело не в том, чтобы гнаться за количеством. Здесь надо побеждать. Мы должны быть самыми сильными. Вы знаете, какая у нас фан-зона в Ярославле на финале была? На 12 тыс. человек.
— Эта история наделала шуму, когда на первом матче серии с «Трактором» ее не было, но после вашего вмешательства она появилась перед второй игрой. Сложно было это организовать?
— Ну, а что тут говорить? Решили и сделали. Поскольку первые два матча финальной серии были в Ярославле, мы сначала решили, что главное — это заполнить арену. Фан-зону в любом случае планировалось организовать, когда пошли матчи в Челябинске. Но в итоге решили открыть ее и на второй домашний матч. И заметьте, сколько мы фан-зон сделали — по всему региону. Не в одном месте, не в двух и не в пяти. По всему региону.
— Как вы охарактеризуете президента «Локомотива» Юрия Яковлева, который руководит клубом уже 35 лет?
— Юрий Николаевич Яковлев — это легенда! Человек, который сделал эту команду. Что тут можно сказать? Низкий поклон ему.
— В Ярославле чувствуется след трагедии 2011 года и желание победить в память о погибшей тогда в авиакатастрофе команде?
— Конечно. На самом деле то, что происходит в этом году, — это дань памяти 2011 года. И очередное возрождение «Локомотива», легендарной команды, которая пережила трагедию.
— «Локомотив» сейчас ассоциируется прежде всего с РЖД. Считается, что на этой компании висит основная нагрузка в финансировании клуба. В какой степени Ярославская область участвует в жизни команды?
— Я вам так скажу: не знаю, что там считается, но мы вместе работаем как одна команда. Клуб, РЖД и Ярославская область — все мы единой командой работаем на успех.
— Область финансово участвует в жизни команды? Или больше ментально рядом?
— И финансово, и ментально, и как угодно еще. Считаю, что в первую очередь речь идет о духе, о месте «Локомотива» в жизни Ярославской области. Но и финансово, конечно, тоже участвуем.
Алексей Фомин