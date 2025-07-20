«Из “Сочи” нас увольняли по одному». Вячеслав Козлов — о самой скандальной отставке межсезонья

В субботу произошло самое удивительное тренерское увольнение межсезонья. Бывший ассистент Алексея Кудашова в «Динамо» Вячеслав Козлов возглавил ХК «Сочи» в начале июня, но был отправлен в отставку, не проведя ни одного матча! Главная причина — смена руководства клуба. Место многолетнего гендиректора сочинцев Сергея Воропаева занял известный в прошлом хоккеист Игорь Григоренко. О том, как случилось увольнение, Козлов рассказал «СЭ» в эксклюзивном интервью.
— Какова была ваша первая реакция, когда поняли, что «Сочи» может с вами расстаться?
— Я был готов к разным ситуациям, работая здесь. Когда сменилось руководство, то начали увольнять обслуживающий персонал. Убрали Пашу Смирнова, который десять лет работал видеооператором в «Сочи». Какие-то слухи ходили. Спокойно принял это — мне позвонили позавчера и сказали, что будут расторгать контракт. Вчера объявили об этом официально. Спокойно отношусь к любым ситуациям. От меня ничего не зависело, поставили перед фактом.
— От кого вы услышали это решение?
— Мне позвонил генеральный директор «Сочи» Григоренко.
— Вы уже сразу понимали, что при новом руководстве остаться будет сложно?
— Сначала нам сказали, что все остаются, но потом начали по одному человеку убирать. Сначала уволили Юру Добрышкина (ассистент главного тренера. — Прим. «СЭ»). Мне сложно что-то комментировать. Я узнавал это по факту, потому что не был внутри и со многими не работал, не был знаком. Нам приходили новости постепенно, людей увольняли по одному. Тренера по ОФП тоже убрали. Я вел с ним лично переговоры. Просил его оставить, потому что мы уже составили предсезонную подготовку и все подготовили. Меня все устраивало. Получилось как получилось. Первый блин — комом.
— Вы знали, из-за чего сменилось руководство?
— Нет, меня поставили перед фактом. Сказали, что приходят новые люди. Мне было неизвестно, что происходит внутри клуба.
— Какие чувства вы испытываете, когда руководство отправляет весь штаб в отставку за десять дней до старта сборов?
— Ситуация не новая. Это неприятно, потому что руководство старое уволили 3 июля, а тренерский штаб убрали за десять дней до старта предсезонки. Понятно, что сложно будет найти работу, у всех есть семьи. Мне сложно сказать и понять, почему нам сразу не объявили об увольнении. Это надо спрашивать у новых руководителей «Сочи».
— Не считаете, что с вами поступили унизительно?
— Это рабочие моменты. Просто приняли такое решение. Сейчас в рамках законодательства нужно спокойно разойтись по регламенту и двигаться дальше. Нет смысла обсуждать это. Таковы реалии на сегодняшний день.
— В чем заключаются эти реалии? Куда дальше движется «Сочи»?
— Мне неинтересно сейчас, куда будет двигаться «Сочи». Я хочу получить компенсацию и уже сам двигаться дальше.
— Вам будет выплачена компенсация?
— Это прописано у меня в контракте. Я не претендую на что-то лишнее, но то, что у меня по регламенту прописано, буду требовать.
— Вы два десятилетия поиграли в НХЛ. Можете представить, что такой же сценарий мог бы случиться там?
— Мне сложно комментировать это. Я не работал в НХЛ, потому что был там только в качестве игрока. Наверное, там тоже могут случиться такие ситуации, что людей подписывают, а потом увольняют. Это рабочие процессы. Я не поработал в команде ни одного дня, мне сказали причины этого. Могу только догадываться. Мне сказали: «Партия приказала!» Я не знаю, что там произошло и какая партия приказала это сделать.
— Много ли было звонков после этой новости?
— Да. Было много звонков. Я путешествовал в тот день, когда об этом объявили официально. Те люди, которые поздравляли меня с назначением, также звонили и поддерживали после.
— Был ли какой-то диалог с Алексеем Кудашовым?
— В последние два дня не было. Мы общались неделю назад о хоккейных делах. Пока не было.
— Будете ли вы сейчас пытаться найти тренерскую работу или пока возьмете паузу?
— Я возьму паузу на неделю, но буду заниматься трудоустройством.
— Есть ли вариант, что вы вернетесь в «Динамо»?
— Думаю, что это не очень корректно обсуждать. В «Динамо» пришел новый тренер на мое место. Там все вакансии заняты. Скорее всего, это будет не «Динамо».
— В КХЛ вернулся Боб Хартли. Вы вместе работали в «Авангарде». Есть вероятность, что вы пойдете к нему в «Локомотив»?
— Он позвонил вчера и был в недоумении, сказал, чтобы я отдохнул и побыл с семьей. Через три-четыре дня мы договорились с ним созвониться.
— То есть в новом сезоне вы не останетесь без работы и будете рассматривать предложения?
— Да, я буду рассматривать предложения. Постараюсь в ближайшее время все закончить. Буду смотреть, какие предложения у меня будут.
— Нужны ли какие-то изменения, чтобы таких случаев, как с вами, больше не было?
— Если это в рамках регламента, то никак на это не повлиять. Насильно мил не будешь. Если такое решение принимается, то здесь нужно рассчитываться и двигаться дальше. Все должно быть профессионально.
— Сергей Зубов после увольнения из «Сочи» говорил, что команда существует для галочки. Согласны ли вы с этим?
— Нет, я не согласен. У меня были определенные договоренности и задачи, поэтому я и пошел сюда. Не знаю, как команда до меня существовала.