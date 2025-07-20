«Из “Сочи” нас увольняли по одному». Вячеслав Козлов — о самой скандальной отставке межсезонья

— Сначала нам сказали, что все остаются, но потом начали по одному человеку убирать. Сначала уволили Юру Добрышкина (ассистент главного тренера. — Прим. «СЭ»). Мне сложно что-то комментировать. Я узнавал это по факту, потому что не был внутри и со многими не работал, не был знаком. Нам приходили новости постепенно, людей увольняли по одному. Тренера по ОФП тоже убрали. Я вел с ним лично переговоры. Просил его оставить, потому что мы уже составили предсезонную подготовку и все подготовили. Меня все устраивало. Получилось как получилось. Первый блин — комом.