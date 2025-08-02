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Майоров — о назначении Крикунова в «Сочи»: в 75 лет пора, наверное, успокоиться

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров высказался о назначении Владимира Крикунова на пост главного тренера ХК «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Напомним, ранее южный клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым и его ассистентом Александром Савченковым. Козлов был назначен на пост наставника клуба 3 июня этого года.

«Ничего не думаю о перестановках в “Сочи”, даже не хотел бы как-то комментировать. Это дело клуба. В то же время удивительно, что человека убрали, хотя он ни одной тренировки не провёл. Да и Крикунову уже 75 лет — пора, наверное, успокоиться. Он набирался сил последние пару лет? Ну так я отдыхаю тоже уже лет десять. Может, и меня тогда куда-то позовут», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».