Гатиятулин: родился и вырос в Челябинске, другого варианта, кроме хоккея, не было

«Тренером я, разумеется, стал не сразу, сначала была карьера хоккеиста. Родился и вырос в Челябинске, другого варианта, кроме хоккея, будто бы и не было. Я попробовал несколько секций, был футбол, индивидуальные виды спорта, но всё-таки либо футбол, либо хоккей», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.