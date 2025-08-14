«Пока не вижу такой возможности». Шуми Бабаев — о Кузнецове в «Шанхае»

‎— Пока, честно говоря, не вижу такой возможности. Пока не вижу, но понятно к чему ваш вопрос. Чтобы заполнить арену, нужен игрок типа Кузнецова. Им будет тяжело заполнить эту огромную арену, если они будут набирать просто хоккеистов, — цитирует Бабаева «Спорт день за днём».