«Я люблю Омск»: Рид Буше объявил, что хотел остаться в «Авангарде»

В интервью «Чемпионату» экс-нападающий омского «Авангарда» Рид Буше назвал период, проведённый в Омске, «потрясающим» и отдельно поблагодарил фанатов. По словам игрока, он хотел остаться в «Авангарде», но, по его словам, в хоккее всё быстро меняется.
«Я люблю Омск, болельщиков, мне всё здесь нравилось. Знаю, меня обвиняли в том, что я погнался за деньгами, всё такое. Я хотел остаться в клубе, однако в хоккее всё меняется быстро», — объяснил хоккеист.
Буше добавил, что рад началу новой главы карьеры в «Автомобилисте» и уверен, что команда способна добиться многого.