завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Я люблю Омск»: Рид Буше объявил, что хотел остаться в «Авангарде»

Бывший форвард «Авангарда» Рид Буше тепло высказался об Омске и его болельщиках и объяснил причины ухода из клуба.

Источник: Om1 Омск

В интервью «Чемпионату» экс-нападающий омского «Авангарда» Рид Буше назвал период, проведённый в Омске, «потрясающим» и отдельно поблагодарил фанатов. По словам игрока, он хотел остаться в «Авангарде», но, по его словам, в хоккее всё быстро меняется.

«Я люблю Омск, болельщиков, мне всё здесь нравилось. Знаю, меня обвиняли в том, что я погнался за деньгами, всё такое. Я хотел остаться в клубе, однако в хоккее всё меняется быстро», — объяснил хоккеист.

Буше добавил, что рад началу новой главы карьеры в «Автомобилисте» и уверен, что команда способна добиться многого.