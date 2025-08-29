Ричмонд
Сергей Широков вновь возглавил ХК «Сибирь»

В составе «Сибири» форвард провел 68 матчей, набрав 43 (19+24) очка по системе «гол+пас».

Источник: ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» подтвердил решение о назначении Сергея Широкова капитаном команды на предстоящий сезон. Опытный нападающий, который уже выполнял эти обязанности в прошлом году, вновь возглавит сибирскую команду.

Руководство «Сибири» высоко ценит лидерские качества и стабильную игру ветерана, приняв решение сохранить за ним статус капитана еще на один год. В его подчинении будет работать целая группа опытных ассистентов: Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Владимир Бутузов и Владимир Ткачев.

В общей сложности в матчах Континентальной хоккейной лиги на его счету 879 игр, 245 заброшенных шайб и 313 результативных передач. В составе «Сибири» форвард провел 68 матчей, набрав 43 (19+24) очка по системе «гол+пас».