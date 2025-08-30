В «Шанхай Дрэгонс» ведут переговоры о нейминге «СКА-Арены»

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» ведет переговоры о новом названии «СКА-Арены», которая будет домашней для клуба в новом сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Шанхая».
7 августа «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс». Клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
«Сейчас активно работает коммерческая служба клуба, ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям. Как только достигнем договоренности, обязательно объявим об этом», — сообщили в пресс-службе.
«СКА-Арена» построена в 2023 году и является самым большим хоккейным дворцом в мире. Первые официальные соревнования на ней состоялись в декабре 2023 года, тогда на арене прошли игры Матча звезд КХЛ. Первый матч лиги состоялся здесь 11 февраля, тогда СКА победил «Сочи» со счетом 8:1. 1 марта на «СКА-Арене» был установлен мировой рекорд посещаемости на хоккейных аренах — матч первого раунда плей-офф КХЛ между СКА и нижегородским «Торпедо» посетили 23 905 зрителей.