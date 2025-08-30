В «Шанхай Дрэгонс» ведут переговоры о нейминге «СКА-Арены»

«СКА-Арена» построена в 2023 году и является самым большим хоккейным дворцом в мире. Первые официальные соревнования на ней состоялись в декабре 2023 года, тогда на арене прошли игры Матча звезд КХЛ. Первый матч лиги состоялся здесь 11 февраля, тогда СКА победил «Сочи» со счетом 8:1. 1 марта на «СКА-Арене» был установлен мировой рекорд посещаемости на хоккейных аренах — матч первого раунда плей-офф КХЛ между СКА и нижегородским «Торпедо» посетили 23 905 зрителей.