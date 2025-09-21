ЦСКА снова пропустил пять голов, «Авангард» поиздевался над «Ак Барсом». Итоги дня в КХЛ

Дублем в составе «Спартака» отметился защитник Андрей Миронов, ещё по голу забили Герман Рубцов, Даниил Орлов и Павел Порядин, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке игры. За «Трактор» дубль оформил защитник Григорий Дронов и ещё одну шайбу забросил Джордан Гросс. Во втором периоде нападающий «Спартака» Никита Холодилин был удалён до конца матча за удар коленом в колено форварда «Трактора» Андрея Светлакова.