Лукашенко хотел закрыть ХК «Динамо» Минск: «Он абсолютно не нужен нашим людям»

«Можно сказать, что в тот момент мы оказались на грани пропасти. Сейчас об этом уже можно смело говорить. Но тогда это была государственная тайна, — сказал Басков на ютуб-канале клуба. — Глава государства, смотря на наши неудачи, на одной из тренировок просто сказал: “Хватит расстраивать людей. Закрывайте клуб. Он абсолютно не нужен нашим людям. Вы не дарите им те эмоции, страсти и радости, которые должны дарить”. Тогда это была моральная трагедия. И для меня лично. Потому что я поработал в качестве руководителя первый полноценный сезон и очень хотел добиться результата».