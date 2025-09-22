Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
6.75
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
6.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Лукашенко хотел закрыть ХК «Динамо» Минск: «Он абсолютно не нужен нашим людям»

Бывший генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал, что после сезона-2019/20 президент Белоруссии Александр Лукашенко был готов закрыть клуб.

Источник: РИА "Новости"

В том сезоне «Динамо» заняло последнее, 12-е место в таблице Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ.

«Можно сказать, что в тот момент мы оказались на грани пропасти. Сейчас об этом уже можно смело говорить. Но тогда это была государственная тайна, — сказал Басков на ютуб-канале клуба. — Глава государства, смотря на наши неудачи, на одной из тренировок просто сказал: “Хватит расстраивать людей. Закрывайте клуб. Он абсолютно не нужен нашим людям. Вы не дарите им те эмоции, страсти и радости, которые должны дарить”. Тогда это была моральная трагедия. И для меня лично. Потому что я поработал в качестве руководителя первый полноценный сезон и очень хотел добиться результата».

По словам Баскова, тогда Лукашенко дал ему совет — сделать ставку на молодых белорусских хоккеистов.