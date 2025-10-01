Полная безнадёга. «Лада» завалила сезон с самого старта

Можно было бы выразиться грубее и сказать о безразличии, как тот же Десятков в цитате, приведённой выше, но остановимся на несколько иных мерилах. Показательным здесь будет матч с ЦСКА, когда «Лада» провалила старт, однако сумела не пропустить, а затем отправила две шайбы в ворота команды Никитина. Казалось бы, победа не так далека, как до этого. Но вместо того чтобы сыграть по заданию, лечь костьми в борьбе за важнейшую для клуба победу, тольяттинцы сами отдали всё в руки армейцев, перестав оказывать хотя бы малейшее сопротивление. Итог? Семь безответных шайб.