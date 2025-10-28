Хоккеист Эллис перешел в «Сочи» из «Шанхайских драконов»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский нападающий Макс Эллис стал игроком «Сочи» в результате обмена с «Шанхайскими драконами», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
По условиям сделки китайский клуб получил денежную компенсацию. Контракт «Сочи» с Эллисом рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Элис — забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», — заявил заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило.
Эллису 25 лет. В составе клуба «Шанхайские драконы» американец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы.