Хоккеист Эллис перешел в «Сочи» из «Шанхайских драконов»

«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Элис — забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», — заявил заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило.