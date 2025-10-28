Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.46
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.49
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.50
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.46
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Торонто
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.63
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.47
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.68
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.46
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.35
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.38
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.38
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.51
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Автомобилист
П1
X
П2

Хоккеист Эллис перешел в «Сочи» из «Шанхайских драконов»

Американский нападающий Эллис перешел в «Сочи» из «Шанхайских драконов».

Источник: ХК "Сочи"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский нападающий Макс Эллис стал игроком «Сочи» в результате обмена с «Шанхайскими драконами», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По условиям сделки китайский клуб получил денежную компенсацию. Контракт «Сочи» с Эллисом рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Элис — забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», — заявил заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило.

Эллису 25 лет. В составе клуба «Шанхайские драконы» американец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы.