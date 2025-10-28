Хоккеисты «Динамо» отправили восемь шайб в ворота «Сочи», Бориков и Липский оформили дубли

Во втором матче домашней серии «зубры» принимали ХК «Сочи», идущий на последнем месте в общей таблице лиги. Хозяева открыли счет уже через 120 секунд после стартового вбрасывания — отличился Егор Бориков, для которого эта шайба стала первой за полтора месяца. Еще спустя три минуты перевес «Динамо» удвоил лучший бомбардир клуба Сэм Энас. После этого тренерский штаб «леопардов» решился на замену голкипера: последний рубеж занял 19-летний белорусский вратарь «Сочи» Павел Рудович, тем самым дебютировавший в КХЛ.