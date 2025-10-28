Ричмонд
Хоккеисты «Динамо» отправили восемь шайб в ворота «Сочи», Бориков и Липский оформили дубли

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы на своем льду одержали одну из самых крупных побед за все время выступлений в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во втором матче домашней серии «зубры» принимали ХК «Сочи», идущий на последнем месте в общей таблице лиги. Хозяева открыли счет уже через 120 секунд после стартового вбрасывания — отличился Егор Бориков, для которого эта шайба стала первой за полтора месяца. Еще спустя три минуты перевес «Динамо» удвоил лучший бомбардир клуба Сэм Энас. После этого тренерский штаб «леопардов» решился на замену голкипера: последний рубеж занял 19-летний белорусский вратарь «Сочи» Павел Рудович, тем самым дебютировавший в КХЛ.

В середине периода гости сократили отставание, но довольно быстро Илья Усов вернул на табло разницу в два гола (3:1). Незадолго до ухода на перерыв за удар в голову до конца матча был удален защитник сочинцев Максим Березин — минчане получили несгораемое пятиминутное большинство, которое реализовали уже во втором периоде, причем сразу четыре раза. Дважды чужие ворота поразил Даниил Липский, по одному точному броску нанесли Виталий Пинчук и оформивший дубль Бориков.

На исходе получаса игры очередную шайбу хозяев забросил Вадим Шипачев. В последний раз цифры на табло изменились за три минуты до финальной сирены, когда гости огорчили «зубров» в формате «5 на 4». Финальный счет — 8:2 в пользу «Динамо».

Эта победа стала для минчан третьей подряд и одной из самых крупных за все время в КХЛ.

Столичный клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 25 очков. Следующий поединок на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 30 октября против «Амура».

Динамо Мн
8:2
3:1, 5:0, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Владимир Крикунов
Вратари
Закари Фукале
(00:00-27:23)
Алексей Щетилин
(00:00-05:16)
Закари Фукале
(c 27:26)
Павел Рудович
(05:16-23:12)
Алексей Щетилин
(c 23:12)
1-й период
01:55
Егор Бориков
(Даниил Липский, Даррен Дитц)
05:16
Сэм Энас
(Николас Мелош, Алекс Лимож)
09:42
Николай Поляков
16:58
Илья Усов
18:24
Максим Березин
2-й период
20:38
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Ксавье Уэлле)
21:03
Даниил Липский
(Егор Бориков, Даррен Дитц)
22:18
Егор Бориков
(Андрей Стась, Алекс Лимож)
23:12
Даниил Липский
(Егор Бориков, Брэйди Лайл)
27:26
Вадим Шипачев
(Тай Смит, Вадим Мороз)
3-й период
44:07
Николас Мелош
45:39
Командный штраф
55:20
Богдан Белкин
56:48
Тимур Хафизов
(Матвей Гуськов, Артур Тянулин)
Статистика
Динамо Мн
Сочи
Штрафное время
6
5
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит