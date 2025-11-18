Нападающий ХК «Адмирал» Тимашов объяснил, почему решил выступать в России

В комментарии порталу «Чемпионат» шведский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Дмитрий Тимашов, имеющий украинское происхождение, объяснил, почему решил выступать в России.
«Я был в России и ранее, первый класс я закончил в школе в Калуге. Поэтому представлял себе страну, ощущения были скорее такие, что вернулся домой. Знал, что еду играть в хоккей, у меня здесь папа живёт, две сестры и два брата. Хотелось быть ближе к семье», — подчеркнул форвард.
29-летний нападающий, родившийся в Кировограде (с 2016 года город Кропивницкий — прим.) и выросший в русско-украинской семье (отец — русский, мать — украинка), стал новобранцем «моряков» 16 августа, подписав контракт на два сезона.
Отметим, что Тимашов уже имеет опыт выступления в КХЛ: в 2024 году форвард являлся игроком «Сочи». Кроме того, форвард играл за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Айлендерс», а также за шведский «Брюнес» и швейцарскую «Женеву-Серветт».
В сезоне КХЛ-2025/2026 Тимашов провёл на льду 12 матчей регулярного чемпионата, где отметился двумя отданными результативными передачами.