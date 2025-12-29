Хабаровский «Амур» в гостях разгромил астанинский «Барыс»

Штурм астанчан, впрочем, результатов тоже не приносил — а вот силы заметно отнимал. Когда и так практически отдыхавший весь период Шутов отправился на скамейку и уступил место на площадке шестому полевому игроку, ещё один бросок пролетел мимо пустых ворот «Барыса», а со второй попытки Артур Гиздатуллин всё же попал, поставив точку в игре — 1:4.