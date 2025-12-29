Хабаровский «Амур» в гостях разгромил астанинский «Барыс»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур», после последнего поражения в Уфе, смог порадовать болельщиков убедительной победой над непримиримым соперником — командой «Барыс». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», встреча «тигров» с «барсами» проходила на домашнем льду противника в Астане. Матч завершился с итоговым счётом 1:4 в пользу «Амура».
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, для «Барыса» встреча с «тиграми» последовала после трёх домашних поражений подряд, да и «Амур» стабильностью ранее не особенно отличался стабильностью, чередуя победы с проигрышами. Однако на изменениях в составах команд перед матчем это сказалось не сильно. Так, в состав хабаровчан вернулся Алекс Броадхёрст, пропустивший три игровые недели.
«Амур» с ходу показал своё превосходство, распечатав ворота хозяев уже на девятой минуте игры. Отличились Кирилл Слепец и Артём Шварёв, которые вдвоём выехали на четверых астанинцев. Артём откликнулся на хитрую передачу из-за ворот и удачно оформил гол. Первый игровой отрезок больше никаких сюрпризов не преподнёс, и команды ушли на перерыв со счётом 0:1 в пользу гостей.
Во втором игровом отрезке «тигры» вновь пошли вперёд — вторая шайба в калитку «Барыса» залетела уже на 25-й минуте матча стараниями Александра Филатьева, который увеличил отрыв гостей от хозяев. Но на этом расстрел ворот «барсов» не закончился: всего через две с половиной минуты снаряд грамотно запустил Кирилл Ураков и довёл счёт на табло до 0:3.
«Барыс» не сдавался и буквально за секунду до второго перерыва смог сделать выстрел в цель — шайбу на свой счёт записал Кирилл Панюков, которого в этом поддержал Алихан Асетов. Изменить ситуацию хозяева попытались в третьем периоде, устроив массированную осаду гостей. «Амуру» удалось отодвинуть игру от своих ворот ближе к середине финального отрезка, но ненадолго — первый бросок хабаровчан в створ пришёлся лишь за пять минут до итоговой сирены.
Штурм астанчан, впрочем, результатов тоже не приносил — а вот силы заметно отнимал. Когда и так практически отдыхавший весь период Шутов отправился на скамейку и уступил место на площадке шестому полевому игроку, ещё один бросок пролетел мимо пустых ворот «Барыса», а со второй попытки Артур Гиздатуллин всё же попал, поставив точку в игре — 1:4.
— Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в турнирной таблице. Нужно было выиграть. Ребята молодцы. Проявили мужской характер, выполнили всё, о чём договаривались. Если брать очковую составляющую, то 50 процентов очков с выезда — хороший результат. Но всегда хочется большего, — прокомментировал итоги встречи с «Барысом» главный тренер «Амура» Александр Андриевский.
Отметим, что «Амур» по итогам 40 игр, проведённых в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, положил в свою копилку 38 очков и на сегодняшний день занимает седьмое место в конференции «Восток», уступая один балл «Трактору». Вплотную к «тиграм» приблизился «Салават Юлаев», у которого 37 очков.
Напомним, что после выездной серии игр «Амур» вновь возвращается домой, где выйдет на лёд уже 30 декабря. Предновогодним соперником «тигров» станет команда «Сибирь» из Новосибирска. Начало игры запланировано на 19:15 по местному времени.
Михаил Кравец
Александр Андриевский
Андрей Шутов
(00:00-57:28)
Максим Дорожко
Андрей Шутов
(c 58:56)
09:05
Артем Шварев
(Кирилл Слепец)
10:18
Кирилл Савицкий
21:56
Виктор Балдаев
25:11
Александр Филатьев
(Виктор Балдаев, Евгений Свечников)
28:56
Кирилл Ураков
(Егор Рыков, Кирилл Петьков)
29:37
Артем Шварев
31:40
Командный штраф
33:57
Самат Данияр
33:57
Ярослав Лихачев
35:38
Джейк Мэсси
39:39
Кирилл Панюков
(Алихан Асетов)
58:09
Мэйсон Морелли
58:09
Егор Воронков
58:56
Артур Гиздатуллин
(Егор Рыков)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит