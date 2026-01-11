Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
3
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.60
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
0
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.28
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
2
:
Флорида
3
Все коэффициенты
П1
94.00
X
18.00
П2
1.09
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2

В Хабаровске «Амур» арендовал нападающего Андрея Крутова до конца сезона

Хоккейный клуб «Амур» объявил о переходе 19-летнего нападающего Андрея Крутова на правах аренды до конца текущего сезона.

Источник: БЕЛТА

Об этом сообщил Telegram-канал «Территория Тигров».

Андрей Крутов родился 25 апреля 2006 года в Тольятти и является воспитанником «Лады». В 2022 году он перешёл в систему нижегородского «Торпедо» и стал выступать за команду МХЛ «Чайка». В составе нижегородской «молодёжки» он стал обладателем Кубка Харламова 2023 года и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата 2023/24 — 50 очков в 41 игре. Всего в Молодёжной хоккейной лиге на его счету 137 матчей, 48 голов и 48 результативных передач при показателе полезности «+32».

У Крутова уже есть опыт выступления в ВХЛ и КХЛ. За «Торпедо» он провёл 15 матчей и забросил 4 шайбы. В фарм-клубе «Торпедо-Горький» он отыграл 68 встреч и набрал 29 очков.

На драфте НХЛ 2024 года Крутова выбрал в седьмом раунде под общим 220-м номером клуб «Каролина Харрикейнз». Теперь молодой форвард продолжит карьеру в КХЛ в составе хабаровского «Амура».