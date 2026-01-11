В Хабаровске «Амур» арендовал нападающего Андрея Крутова до конца сезона

Об этом сообщил Telegram-канал «Территория Тигров».
Андрей Крутов родился 25 апреля 2006 года в Тольятти и является воспитанником «Лады». В 2022 году он перешёл в систему нижегородского «Торпедо» и стал выступать за команду МХЛ «Чайка». В составе нижегородской «молодёжки» он стал обладателем Кубка Харламова 2023 года и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата 2023/24 — 50 очков в 41 игре. Всего в Молодёжной хоккейной лиге на его счету 137 матчей, 48 голов и 48 результативных передач при показателе полезности «+32».
У Крутова уже есть опыт выступления в ВХЛ и КХЛ. За «Торпедо» он провёл 15 матчей и забросил 4 шайбы. В фарм-клубе «Торпедо-Горький» он отыграл 68 встреч и набрал 29 очков.
На драфте НХЛ 2024 года Крутова выбрал в седьмом раунде под общим 220-м номером клуб «Каролина Харрикейнз». Теперь молодой форвард продолжит карьеру в КХЛ в составе хабаровского «Амура».