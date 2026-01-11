В Хабаровске «Амур» арендовал нападающего Андрея Крутова до конца сезона

Андрей Крутов родился 25 апреля 2006 года в Тольятти и является воспитанником «Лады». В 2022 году он перешёл в систему нижегородского «Торпедо» и стал выступать за команду МХЛ «Чайка». В составе нижегородской «молодёжки» он стал обладателем Кубка Харламова 2023 года и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата 2023/24 — 50 очков в 41 игре. Всего в Молодёжной хоккейной лиге на его счету 137 матчей, 48 голов и 48 результативных передач при показателе полезности «+32».