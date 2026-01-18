Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
0
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
4.61
X
5.00
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.23
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2

Митч Лав стал главным тренером «Шанхай Дрэгонс»

Соглашение с канадцем рассчитано до конца сезона-2026/27.

Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Канадец Митч Лав назначен на должность главного тренера китайского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. На этом посту Лав сменил своего соотечественника Жерара Галлана, об уходе которого было объявлено 13 января. Специалист принял решение сосредоточиться на полном восстановлении здоровья.

Лаву 41 год. Он играл в Северной Америке, но не выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), карьеру игрока завершил в 2011 году. После этого сосредоточился на тренерской работе, главным тренером работал в Американской хоккейной лиге (AHL) и Западной хоккейной лиге (WHL). В 2022 и 2023 годах был признан лучшим тренером сезона в AHL.

В 2023 году Лав вошел в тренерский штаб «Вашингтона» после приглашения от наставника столичной команды Спенсера Карбери. Однако в октябре его отстранили от работы из-за расследования, которая провела НХЛ. Отмечалось, что канадца обвинили в домашнем насилии. «Вашингтон» был последним местом работы Лава.

«Шанхай» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 43 очка в 45 матчах. Следующую игру китайский клуб проведет против московского «Спартака». Встреча пройдет 20 января на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, где «Шанхай» проводит домашние игры в нынешнем сезоне.