Митч Лав стал главным тренером «Шанхай Дрэгонс»

Лаву 41 год. Он играл в Северной Америке, но не выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), карьеру игрока завершил в 2011 году. После этого сосредоточился на тренерской работе, главным тренером работал в Американской хоккейной лиге (AHL) и Западной хоккейной лиге (WHL). В 2022 и 2023 годах был признан лучшим тренером сезона в AHL.