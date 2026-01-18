Митч Лав стал главным тренером «Шанхай Дрэгонс»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Канадец Митч Лав назначен на должность главного тренера китайского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. На этом посту Лав сменил своего соотечественника Жерара Галлана, об уходе которого было объявлено 13 января. Специалист принял решение сосредоточиться на полном восстановлении здоровья.
Лаву 41 год. Он играл в Северной Америке, но не выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), карьеру игрока завершил в 2011 году. После этого сосредоточился на тренерской работе, главным тренером работал в Американской хоккейной лиге (AHL) и Западной хоккейной лиге (WHL). В 2022 и 2023 годах был признан лучшим тренером сезона в AHL.
В 2023 году Лав вошел в тренерский штаб «Вашингтона» после приглашения от наставника столичной команды Спенсера Карбери. Однако в октябре его отстранили от работы из-за расследования, которая провела НХЛ. Отмечалось, что канадца обвинили в домашнем насилии. «Вашингтон» был последним местом работы Лава.
«Шанхай» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 43 очка в 45 матчах. Следующую игру китайский клуб проведет против московского «Спартака». Встреча пройдет 20 января на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, где «Шанхай» проводит домашние игры в нынешнем сезоне.