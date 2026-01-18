Шатаут Трушкова принес «Ладе» победу над «Сочи»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» обыграла «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Райли Савчук (13-я минута), Егор Морозов (26), Иван Савчик (28) и Андрей Обидин (56). Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил 17 бросков и оформил второй в сезоне и шестой в карьере шатаут в КХЛ.
«Лада», набрав 32 очка, занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи» с 34 баллами располагается на 10-м месте.
В следующем матче «Лада» 20 января примет астанинский «Барыс», днем позднее «Сочи» дома сыграет с череповецкой «Северсталью».
Павел Десятков
Дмитрий Михайлов
Александр Трушков
(00:00-36:18)
Павел Хомченко
Александр Трушков
(c 36:32)
07:19
Владислав Семин
11:02
Артем Волков
12:25
Райли Савчук
(Никита Михайлов, Колби Уильямс)
17:13
Андрей Алтыбармакян
19:54
Ноэль Хофенмайер
23:26
Илья Сушко
25:31
Егор Морозов
(Никита Сетдиков, Иван Романов)
27:59
Иван Савчик
(Колби Уильямс, Андрей Алтыбармакян)
31:13
Артур Тянулин
33:45
Владислав Семин
36:32
Василий Мачулин
38:29
Илья Сушко
46:16
Сергей Попов
55:00
Андрей Обидин
(Андрей Чивилев)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит