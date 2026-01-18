Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
19.01
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Шатаут Трушкова принес «Ладе» победу над «Сочи»

«Лада» одержала победу над «Сочи» благодаря второму шатауту Трушкова в сезоне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» обыграла «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Райли Савчук (13-я минута), Егор Морозов (26), Иван Савчик (28) и Андрей Обидин (56). Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил 17 бросков и оформил второй в сезоне и шестой в карьере шатаут в КХЛ.

«Лада», набрав 32 очка, занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи» с 34 баллами располагается на 10-м месте.

В следующем матче «Лада» 20 января примет астанинский «Барыс», днем позднее «Сочи» дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

Лада
4:0
1:0, 2:0, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
18.01.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Александр Трушков
(00:00-36:18)
Павел Хомченко
Александр Трушков
(c 36:32)
1-й период
07:19
Владислав Семин
11:02
Артем Волков
12:25
Райли Савчук
(Никита Михайлов, Колби Уильямс)
17:13
Андрей Алтыбармакян
19:54
Ноэль Хофенмайер
2-й период
23:26
Илья Сушко
25:31
Егор Морозов
(Никита Сетдиков, Иван Романов)
27:59
Иван Савчик
(Колби Уильямс, Андрей Алтыбармакян)
31:13
Артур Тянулин
33:45
Владислав Семин
36:32
Василий Мачулин
38:29
Илья Сушко
3-й период
46:16
Сергей Попов
55:00
Андрей Обидин
(Андрей Чивилев)
Статистика
Лада
Сочи
Штрафное время
8
12
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит