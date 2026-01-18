Шатаут Трушкова принес «Ладе» победу над «Сочи»

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Райли Савчук (13-я минута), Егор Морозов (26), Иван Савчик (28) и Андрей Обидин (56). Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил 17 бросков и оформил второй в сезоне и шестой в карьере шатаут в КХЛ.