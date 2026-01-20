Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
1
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
6.40
П2
46.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
1
:
Авангард
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
14.25
П2
Хоккей. НХЛ
21.01
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.33
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
21.01
Монреаль
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
21.01
Тампа-Бэй
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.90
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
21.01
Даллас
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
21.01
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
21.01
Нэшвилл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
21.01
Эдмонтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
21.01
Лос-Анджелес
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.50
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2

18-летний нападающий Карабань пополнил состав ХК «Динамо-Минск»

Пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо-Минск» сообщила о подписании двустороннего контракта с 18-летним нападающим Егором Карабанем. Соглашение рассчитано до конца мая 2031 года.

Источник: Metaratings.ru

Отметим, что летом 2025 года Карабань находился в стане «зубров» на пробном контракте.

Сезон-2025/2026 форвард провёл в составе команды «Динамо-Шинник» из Бобруйска, выступающей в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). В текущем розыгрыше Карабань появился на льду в 40 матчах регулярного чемпионата, где набрал 18 очков по системе «гол+пас» (10+8).

За 46 сыгранных матчей текущего сезона КХЛ динамовцы из столицы Беларуси, которых тренирует Дмитрий Квартальнов, занимают второе место в таблице Западной конференции, набрав 63 очка.