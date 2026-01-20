18-летний нападающий Карабань пополнил состав ХК «Динамо-Минск»

Сезон-2025/2026 форвард провёл в составе команды «Динамо-Шинник» из Бобруйска, выступающей в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). В текущем розыгрыше Карабань появился на льду в 40 матчах регулярного чемпионата, где набрал 18 очков по системе «гол+пас» (10+8).