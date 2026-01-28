«Адмирал» прервал серию из девяти поражений в КХЛ

Владивостокский «Адмирал» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Завгородний (5-я минута), Дмитрий Тимашов (30), Кайл Олсон (34), Степан Старков (48) и Вячеслав Основин (51). У проигравших отличились Тайс Томпсон (25) и Джейк Масси (52).
«Адмирал» прервал серию из девяти поражений, также владивостокский клуб победил впервые после назначения нового главного тренера — Олег Браташ 4 января сменил Леонида Тамбиева. Со следующей игры и началась неудачная серия клуба.
«Адмирал» набрал 36 очков в 49 матчах и занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. «Барыс» с 39 очками в 52 встречах расположился на десятой строчке.
В следующем матче «Адмирал» 31 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Барыс» в тот же день в гостях сыграет с хабаровским «Амуром».
Михаил Кравец
Олег Браташ
Адам Шил
(00:00-53:26)
Иван Кульбаков
Адам Шил
(c 55:18)
04:50
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
12:25
Аркадий Шестаков
15:43
Алихан Омирбеков
20:42
Вячеслав Основин
24:26
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Дмитрий Бреус)
27:34
Всеволод Логвин
29:38
Дмитро Тимашов
(Никита Тертышный)
32:42
Дмитро Тимашов
33:25
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний)
35:16
Джейк Мэсси
35:16
Степан Старков
47:43
Степан Старков
50:32
Вячеслав Основин
(Дмитрий Завгородний, Либор Шулак)
51:51
Джейк Мэсси
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:26
Вячеслав Основин
59:25
Тайс Томпсон
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит