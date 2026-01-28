Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
1
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
22.00
X
7.58
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
4
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
62.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
1
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
3.28
X
2.90
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
1
:
Салават Юлаев
3
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.20
П2
1.27
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

«Адмирал» прервал серию из девяти поражений в КХЛ

Владивостокский клуб обыграл «Барыс», впервые победив с новым главным тренером Олегом Браташом.

Источник: ХК Адмирал

Владивостокский «Адмирал» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Завгородний (5-я минута), Дмитрий Тимашов (30), Кайл Олсон (34), Степан Старков (48) и Вячеслав Основин (51). У проигравших отличились Тайс Томпсон (25) и Джейк Масси (52).

«Адмирал» прервал серию из девяти поражений, также владивостокский клуб победил впервые после назначения нового главного тренера — Олег Браташ 4 января сменил Леонида Тамбиева. Со следующей игры и началась неудачная серия клуба.

«Адмирал» набрал 36 очков в 49 матчах и занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. «Барыс» с 39 очками в 52 встречах расположился на десятой строчке.

В следующем матче «Адмирал» 31 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Барыс» в тот же день в гостях сыграет с хабаровским «Амуром».

Барыс
2:5
0:1, 1:2, 1:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
28.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6182 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Олег Браташ
Вратари
Адам Шил
(00:00-53:26)
Иван Кульбаков
Адам Шил
(c 55:18)
1-й период
04:50
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
12:25
Аркадий Шестаков
15:43
Алихан Омирбеков
2-й период
20:42
Вячеслав Основин
24:26
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Дмитрий Бреус)
27:34
Всеволод Логвин
29:38
Дмитро Тимашов
(Никита Тертышный)
32:42
Дмитро Тимашов
33:25
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний)
35:16
Джейк Мэсси
35:16
Степан Старков
3-й период
47:43
Степан Старков
50:32
Вячеслав Основин
(Дмитрий Завгородний, Либор Шулак)
51:51
Джейк Мэсси
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:26
Вячеслав Основин
59:25
Тайс Томпсон
Статистика
Барыс
Адмирал
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит