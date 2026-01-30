Ричмонд
«Амур» разгромил «Автомобилист» со счётом 5:2, прервав серию поражений

Хабаровский клуб одержал победу в домашнем матче.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский «Амур» одержал уверенную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счётом 5:2. «Тигры» прервали длительную серию неудач, что позволило команде сохранить место в зоне борьбы за плей-офф. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Первый период прошёл без голов, но уже во втором «Амур» сумел открыть счёт усилиями Гальченюка. Несмотря на быстрый ответ гостей, хозяева вновь вышли вперёд ещё до второго перерыва. В третьем периоде хабаровчане закрепили успех, забросив три шайбы подряд, что сделало счёт разгромным. Лишь за 26 секунд до финальной сирены «Автомобилист» смог сократить отставание.

Эта победа позволила «Амуру» временно сохранить 9-е место в конференции, так как конкурирующий за плей-офф «Барыс» из Астаны в параллельном матче уступил «Адмиралу». Теперь отставание «тигров» от зоны плей-офф составляет 8 очков, что оставляет команде математические шансы на продолжение борьбы.

Следующий матч «Амур» проведёт уже 31 января на домашней арене против астанинского «Барыса» — прямого конкурента в борьбе за выход в плей-офф.

Амур
5:2
0:0, 2:1, 3:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
29.01.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6701 зритель
Главные тренеры
Александр Андриевский
Николай Заварухин
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-56:45)
Владимир Галкин
(00:00-59:25)
Виктор Кобозев
(56:45-56:46)
Владимир Галкин
(c 59:33)
Максим Дорожко
(c 56:46)
1-й период
03:41
Никита Трямкин
18:27
Командный штраф
2-й период
24:39
Алекс Гальченюк
(Олег Ли, Ярослав Лихачев)
26:08
Артем Шварев
27:50
Джесси Блэкер
(Роман Горбунов, Ярослав Бусыгин)
28:41
Егор Воронков
36:04
Никита Евсеев
(Кирилл Петьков, Алекс Гальченюк)
36:44
Юрий Паутов
39:49
Виктор Балдаев
39:49
Даниэль Спронг
3-й период
42:13
Брукс Мэйсек
43:03
Артем Шварев
(Никита Евсеев, Ярослав Лихачев)
44:12
Алекс Бродхерст
(Ярослав Дыбленко, Григорий Кузьмин)
47:33
Никита Трямкин
52:13
Евгений Свечников
(Виктор Балдаев, Алекс Бродхерст)
56:46
Рид Буше
59:04
Кирилл Петьков
59:33
Александр Шаров
(Даниэль Спронг, Стефан Да Коста)
Статистика
Амур
Автомобилист
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит