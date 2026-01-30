«Амур» разгромил «Автомобилист» со счётом 5:2, прервав серию поражений

Первый период прошёл без голов, но уже во втором «Амур» сумел открыть счёт усилиями Гальченюка. Несмотря на быстрый ответ гостей, хозяева вновь вышли вперёд ещё до второго перерыва. В третьем периоде хабаровчане закрепили успех, забросив три шайбы подряд, что сделало счёт разгромным. Лишь за 26 секунд до финальной сирены «Автомобилист» смог сократить отставание.