Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
0
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.30
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.50
П2
12.75
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Трактор
3
П1
X
П2

Разин — о победе «Металлурга» над минским «Динамо»: «Концовку матча хочется забыть»

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга», высказался о победе своей команды над минским «Динамо» в КХЛ.

Источник: Sport24

«Нас — с победой, но концовку матча хочется забыть. Мы не так сильно ждали матч с минским “Динамо”, это обычная западная команда: у них хорошо подобранный состав, хорошее большинство, хорошая тройка с Пинчуком, Энэсом, Лиможем. Сейчас многие игры как проверка, это одна из них.

Мы в третьих периодах не стараемся откатываться и выбрасывать шайбу. Просто в концовках совершали глупости. В начале матча мы обескуражили соперника, во втором периоде тоже хорошо играли. Если не брать последние пять минут третьего периода, то матч, можно сказать, идеальный", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.