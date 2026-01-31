Разин — о победе «Металлурга» над минским «Динамо»: «Концовку матча хочется забыть»

«Нас — с победой, но концовку матча хочется забыть. Мы не так сильно ждали матч с минским “Динамо”, это обычная западная команда: у них хорошо подобранный состав, хорошее большинство, хорошая тройка с Пинчуком, Энэсом, Лиможем. Сейчас многие игры как проверка, это одна из них.
Мы в третьих периодах не стараемся откатываться и выбрасывать шайбу. Просто в концовках совершали глупости. В начале матча мы обескуражили соперника, во втором периоде тоже хорошо играли. Если не брать последние пять минут третьего периода, то матч, можно сказать, идеальный", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.