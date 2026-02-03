Квартальнов: «Ушла былая слава… Сейчас у минского “Динамо” непростые времена»

Уступив СКА, минчане потерпели четвертое поражение подряд.
— Сегодня сложилась тяжелая игра для нас. Мы нашли силы и забили важный гол, за что спасибо капитану команды, помог нам. Пока так, пока так… Ушла былая слава, как говорится и уверенность немного ушла, но через работу она вернется.
— Новый год начался для команды неудачно. Какие причины вы видите?
— Мы понимаем, в чем дело. Где-то, наверное, мы что-то проспали… Согласен, что январь сложился не в нашу пользу, всем линиям нужно было добавлять. Думаю, через работу мы выберемся из текущей ситуации.
— Замена вратаря. Хотели взбодрить команду или попробовать что-то новое?
— Взбодрить.
— Солидно перебросали СКА, вратарь соперника [Сергей Иванов] отыграл на уровне Третьяка. Как оцениваете игру своей команды в атаке?
— Вратарь соперника сыграл очень хорошо на последнем рубеже. У нас были моменты, особенно в третьем периоде, но много борьбы складывалось не в нашу пользу. Иногда не хватало свежести, но мы предпринимаем все меры, чтобы выйти из текущего состояния.
— Считается, что команды, которые гладко проходят турнир перед плей-офф, потом быстро сыпятся. Есть ли плюсы в такой трудной ситуации?
— Мы пока не думаем о плей-офф, ищем свою игру. Сейчас у команды непростые времена, и каждый день мы должны доказывать, что способны играть правильно и улучшать результаты.