Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.02
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.15
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
04.02
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
04.02
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.02
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
04.02
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
04.02
Эдмонтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.70
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
04.02
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Квартальнов: «Ушла былая слава… Сейчас у минского “Динамо” непростые времена»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (3:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Уступив СКА, минчане потерпели четвертое поражение подряд.

— Сегодня сложилась тяжелая игра для нас. Мы нашли силы и забили важный гол, за что спасибо капитану команды, помог нам. Пока так, пока так… Ушла былая слава, как говорится и уверенность немного ушла, но через работу она вернется.

— Новый год начался для команды неудачно. Какие причины вы видите?

— Мы понимаем, в чем дело. Где-то, наверное, мы что-то проспали… Согласен, что январь сложился не в нашу пользу, всем линиям нужно было добавлять. Думаю, через работу мы выберемся из текущей ситуации.

— Замена вратаря. Хотели взбодрить команду или попробовать что-то новое?

— Взбодрить.

— Солидно перебросали СКА, вратарь соперника [Сергей Иванов] отыграл на уровне Третьяка. Как оцениваете игру своей команды в атаке?

— Вратарь соперника сыграл очень хорошо на последнем рубеже. У нас были моменты, особенно в третьем периоде, но много борьбы складывалось не в нашу пользу. Иногда не хватало свежести, но мы предпринимаем все меры, чтобы выйти из текущего состояния.

— Считается, что команды, которые гладко проходят турнир перед плей-офф, потом быстро сыпятся. Есть ли плюсы в такой трудной ситуации?

— Мы пока не думаем о плей-офф, ищем свою игру. Сейчас у команды непростые времена, и каждый день мы должны доказывать, что способны играть правильно и улучшать результаты, — приводит слова Квартальнова клубная пресс-служба.