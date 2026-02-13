Ричмонд
В «Динамо» планируют сохранить вратаря Моторыгина на следующий сезон

Контракт голкипера с московским клубом истекает в мае.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб московского хоккейного клуба «Динамо» планирует сохранить в составе команды вратаря Максима Моторыгина на следующий сезон. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Вячеслав Козлов.

В январе «Спорт-Экспресс» сообщал, что голкипер недоволен своей ролью в команде и запросил обмен из «Динамо». Его контракт с клубом истекает в мае.

«Конечно, мы планируем, что Макс будет играть. У нас изначально [Владислав] Подъяпольский — вратарь номер один, и то, что мы обещали Максу, мы выполняем, он где-то 20−30% игр сыграет [до конца сезона]. Мы бы хотели его оставить на следующий сезон, а там уже решение его будет», — сказал Козлов, отвечая на вопрос ТАСС.

Моторыгину 23 года, он является воспитанником «Динамо». За команду Континентальной хоккейной лиги вратарь выступает с сезона-2023/24. В 2021 году он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги в составе бело-голубых. 5 декабря вратарь установил клубный рекорд по продолжительности сухой серии, которая составила 252 минуты и 4 секунды.