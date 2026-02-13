В «Динамо» планируют сохранить вратаря Моторыгина на следующий сезон

«Конечно, мы планируем, что Макс будет играть. У нас изначально [Владислав] Подъяпольский — вратарь номер один, и то, что мы обещали Максу, мы выполняем, он где-то 20−30% игр сыграет [до конца сезона]. Мы бы хотели его оставить на следующий сезон, а там уже решение его будет», — сказал Козлов, отвечая на вопрос ТАСС.