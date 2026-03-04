Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
05.03
Детройт
:
Вегас
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
05.03
Нью-Джерси
:
Торонто
П1
2.36
X
4.15
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
05.03
Анахайм
:
Айлендерс
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
05.03
Ванкувер
:
Каролина
П1
4.91
X
4.77
П2
1.60
Хоккей. НХЛ
05.03
Сиэтл
:
Сент-Луис
П1
2.12
X
4.20
П2
2.98
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
7
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2

Форвард «Динамо» возглавил рейтинг игроков КХЛ

Рейтинг рассчитывают, основываясь на множестве статистических показателей, в том числе в актив идут забитые голы и совершенные силовые приемы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» Сэм Энас лидирует в рейтинге игроков Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/2026, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Рейтинг рассчитывают, основываясь на множестве статистических показателей. Например, для голкиперов учитывается среднее число отраженных бросков за матч, а средний показатель пропущенных шайб исключается из общего значения.

«Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель “плюс/минус” и среднее количество отборов, силовых приемов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются голы, забитые в равных составах, в меньшинстве и в большинстве», — говорится в сообщении.

Энас набрал 4,74 пункта, вторым идет Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» (4,46), замыкает тройку Сергей Плотников из СКА (3,99).

Положение «Динамо» на Западе.

Минское «Динамо» накануне всухую проиграло «Металлургу» в матче КХЛ, матч на льду «Минск-Арены» завершился со счетом 3:0 в пользу гостей из Магнитогорска.

По итогам игры набравший 97 очков «Металлург» по-прежнему находится на первой строчке таблицы Восточной конференции. Белорусские «зубры» идут вторыми в Западной, у них в активе 82 очка.

Далее «Динамо» предстоит еще один домашний матч — 5 марта «зубры» сыграют с питерским СКА. После — выездная серия: встречи с московскими одноклубниками и снова с командой из Санкт-Петербурга.