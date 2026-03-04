Форвард «Динамо» возглавил рейтинг игроков КХЛ

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» Сэм Энас лидирует в рейтинге игроков Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/2026, сообщили в пресс-службе КХЛ.
Рейтинг рассчитывают, основываясь на множестве статистических показателей. Например, для голкиперов учитывается среднее число отраженных бросков за матч, а средний показатель пропущенных шайб исключается из общего значения.
«Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель “плюс/минус” и среднее количество отборов, силовых приемов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются голы, забитые в равных составах, в меньшинстве и в большинстве», — говорится в сообщении.
Энас набрал 4,74 пункта, вторым идет Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» (4,46), замыкает тройку Сергей Плотников из СКА (3,99).
Положение «Динамо» на Западе.
Минское «Динамо» накануне всухую проиграло «Металлургу» в матче КХЛ, матч на льду «Минск-Арены» завершился со счетом 3:0 в пользу гостей из Магнитогорска.
По итогам игры набравший 97 очков «Металлург» по-прежнему находится на первой строчке таблицы Восточной конференции. Белорусские «зубры» идут вторыми в Западной, у них в активе 82 очка.
Далее «Динамо» предстоит еще один домашний матч — 5 марта «зубры» сыграют с питерским СКА. После — выездная серия: встречи с московскими одноклубниками и снова с командой из Санкт-Петербурга.