ХК «Сочи» проведет матч КХЛ против «Авангарда» на домашней арене

23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между «Сочи» и столичным ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позднее по аналогичной причине прерывался домашний матч «Сочи» против нижегородского «Торпедо». Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.