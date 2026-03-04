ХК «Сочи» проведет матч КХЛ против «Авангарда» на домашней арене

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Сочи» проведет матч против омского «Авангарда» на домашней арене, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча регулярного чемпионата против «Авангарда» пройдет в сочинском ледовом дворце «Большой» 6 марта и начнется в 19:30 мск.
В среду сочинцы встретятся с «Локомотивом» на арене соперника в Ярославле, однако «Сочи» выступит в роли номинального хозяина.
23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между «Сочи» и столичным ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позднее по аналогичной причине прерывался домашний матч «Сочи» против нижегородского «Торпедо». Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.