Две мощные драки и прокаты Валиевой: КХЛ вернулась в Китай. Как это было

В одно время попыткам сделать хоккей популярным видом спорта в Китае было уделено повышенное внимание. Когда на Олимпийских играх в Пекине планировалось участие игроков Национальной хоккейной лиги, в качестве посла был призван сам Александр Овечкин. Однако после Игр-2022 этот процесс не просто встал на паузу, а сошел на нет. Хоккей как вид спорта не обрел популярности в Китае. Низкий уровень понимания игры китайскими болельщиками был очевиден, местная публика в Шанхае не совсем понимала, за чем им нужно следить, но вместе с этим пребывала в состоянии культурного шока после каждого силового приема, стычек и даже драк в обоих матчах. Так, в игре «Шанхайских драконов» с «Сибирью» в рукопашной сошлись Джейк Бишофф и Энди Андреофф, а во встрече хозяев с «Барысом» силами померились Уайатт Калинюк с Алиханом Асетовым.