«Адмирал» сдался посреди сезона, одним решением пустив его под откос. В следующем тоже может быть провал

И дальше, кажется, будет только хуже. Олег Браташ ведет себя так, словно у него есть договоренность о работе в следующем сезоне, а если это правда, то совершенно не важно, какие игроки приедут в команду. Потому что система управления клубом стала ужасной, не видно, чтобы команда из Владивостока к чему-то стремилась. Кроме того, ничего же не изменилось. В «Адмирал» будут ехать неохотно, чтобы подобрать команду, требуется мастерство менеджеров, а кто уверен, что там компетентные люди?