«Адмирал» сдался посреди сезона, одним решением пустив его под откос. В следующем тоже может быть провал

Неудавшаяся перестройка
«Адмирал» завалил сезон, в клубе приняли довольно неожиданные кадровые решения, которые не сработали. Команде из Владивостока в любом случае требовалась перестройка, только для этого не нужно было все разваливать. Теперь непонятно, будет ли лучше.
В сезоне-2024/25 «Адмирал» пусть и не без проблем, но попал в плей-офф, активировался год контракта Леонида Тамбиева, и на этот сезон у него были большие планы. Только сильному и амбициозному тренеру требовалась и помощь менеджмента, но специалист ее не получил. Плюс странные изменения среди генеральных менеджеров не добавляли уверенности.
Вы будете удивлены, но платежка «Адмирала» была практически израсходована, однако по составу этого никак нельзя было сказать. Понятно, что дальневосточные клубы в другом положении, они должны переплачивать средним хоккеистам, при этом взять с российского рынка игрока высокого уровня практически невозможно. Никто не хочет много летать, испытывать нервную систему сменой часовых поясов. Некоторые действительно отказывались от лишних 20−30 миллионов, но оставались в Западной конференции.
В сезон клуб входил с крепким, но совсем не впечатляющим составом. Да еще перед самым стартом чемпионата трем игрокам предложили срезать контракты, среди них, например, был Семен Кошелев. Трудно сказать, зачем форвард согласился, но так ему дали понять, что в услугах не нуждаются, и в конце концов обменяли.
Одним из главных факторов плохого выступления стало отсутствие нормальных легионеров. Если бы «Адмирал» вложился в иностранцев, то, возможно, каких-то минимальных целей удалось бы достичь, но там была ошибка на ошибке. Да, остался Либор Шулак, но остальные ничем не впечатляли. Марио Грман, Кайл Олсон, Дмитро Тимашов были откровенно среднего уровня, ничуть не лучше российских ребят, которые выступали в лиге. Вратарь Адам Хуска тоже особо не выручал. И это очень сильно сказалось на результатах.
И у Леонида Тамбиева словно пропал интерес. Было полное ощущение, что тренер устал от всего. Надоело постоянно плотно работать с игроками, заставляя их трудиться. Утомило бодаться с руководством, где каждый делал вид, что он умнее, и постоянно подчеркивал ошибки тренера. Выматывало летать и решать минимальные задачи в чемпионате.
После смены тренера стало еще хуже
Ужасным получился период с середины декабря по начало ноября. Команда потерпела восемь поражений подряд, а тренер просто не понимал, как все исправить. Он старался, к началу декабря клуб был хоть и не в зоне плей-офф, но боролся за попадание в восьмерку и был близок к ней. Но наконец те, кто шептал владельцам, достигли цели. И в начале декабря Тамбиева уволили сразу после игры с «Локомотивом».
Причем сделали это максимально некрасиво. После четвертого домашнего поражения подряд сообщили, что Тамбиев «отстранен от работы», хотя он точно не заслуживал такой формулировки. Если уж захотели уволить, то надо было все торжественно оформить. В конце концов тренер сделал из «Адмирала» сильную и уважаемую команду, которая однажды вышла во второй круг плей-офф, а по дальневосточным меркам это как взять главный трофей. Тамбиев заслуживал какой-нибудь региональной награды, а вместо этого клуб повел себя так, словно избавлялся от случайного человека.
Учитывая, как все было устроено и какие люди пришли руководить, «Адмирал» ушел из числа команд, которыми лига гордилась. Полную власть в клубе взял Виктор Гордиюк, который несколько лет пытался занять все руководящие должности, но все никак не получалось. Хорошо, бывает так, что человеку с прекрасными планами не дают развернуться. Но первые же решения неприятно удивили. Ради чего он шел к цели? Неужели только ради того, чтобы контролировать финансовые потоки?
Пока других вариантов нет. Вместо тренера в «Адмирал» привезли Олега Браташа, который за свою карьеру в КХЛ провел только один более или менее нормальный сезон в «Ладе», а затем был уволен из Тольятти и провалил отрезок работы в «Буране». Было совершено несколько странных обменов, причем хоккеистов отдавали за бесценок, а Данилу Гутика практически подарили «Спартаку». «Адмирал», испытывающий проблемы и до этого, совсем развалился. После увольнения Тамбиева с 17 декабря по 20 февраля было одержано только три победы.
И дальше, кажется, будет только хуже. Олег Браташ ведет себя так, словно у него есть договоренность о работе в следующем сезоне, а если это правда, то совершенно не важно, какие игроки приедут в команду. Потому что система управления клубом стала ужасной, не видно, чтобы команда из Владивостока к чему-то стремилась. Кроме того, ничего же не изменилось. В «Адмирал» будут ехать неохотно, чтобы подобрать команду, требуется мастерство менеджеров, а кто уверен, что там компетентные люди?
Жаль, что пропадает хороший клуб. Зато Леонид Тамбиев изменил СКА и, пусть формально не является главным тренером, прекрасно внедряет свои наработки. Он-то будет на виду, а про «Адмирал» мы будем вспоминать редко и вряд ли с положительной стороны.
Алексей Шевченко