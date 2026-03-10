«Активная атакующая игра должна нам помочь»

Нижнекамский «Нефтехимик» стал одним из главных открытий нынешнего сезона КХЛ. Клуб с одним из самых маленьких бюджетов в лиге весной назначил главным тренером Игоря Гришина, три года назад работавшего на подобном уровне только несколько месяцев в московском «Спартаке».
Этот специалист поставил команде из Татарстана яркий атакующий хоккей и уже почти вывел ее в плей-офф. За четыре матча до конца регулярного чемпионата его команда находится на седьмом месте в Восточной конференции, а для попадания надо финишировать не ниже восьмого. Чтобы окончательно решить задачу, «Нефтехимику» осталось набрать три очка.
В интервью «Известиям» защитник нижнекамцев Никита Хлыстов объяснил, что привил команде Гришин, посетовал на неважную реализацию моментов в последних матчах, выразил надежду на удачное выступление в плей-офф, а также поделился мнением о своем партнере по команде Матвее Надворном, которого соперники критикуют за жесткую манеру игры.
— В последний месяц даже в большинстве проигранных матчей вы играете не сильно хуже соперников. Есть ощущение, что по игре заслуживали набрать больше очков?
— Конечно, есть. У нас в большинстве этих матчей была масса моментов. За исключением разве что игры с ЦСКА (0:2), в которой вообще ничего не получалось. А так много моментов, но не было реализации как таковой. Всё от этого. Мало забиваем. Если посмотреть наши игры после паузы на Матч звезд, то мы забрасывали одну, две, максимум три шайбы. И большинство не очень работало во многих матчах. Так что все эти компоненты надо подтянуть перед плей-офф, чтобы входить в него во всеоружии.
— Нет самоуспокоения от того, что находитесь в зоне плей-офф с хорошим отрывом от конкурентов и уже почти обеспечили себе попадание туда?
— Успокоения никогда не должно быть. Тем более мы понимаем, что это нам не так просто далось — набрать столько очков. В предыдущие сезоны нам не хватало буквально одного-двух очков для выхода в плей-офф. Многие ребята с тех лет остались в «Нефтехимике» и помнят, как было обидно упускать шанс. Поэтому все всё прекрасно понимают — хочется не смотреть на противников, а набирать очки более уверенно.
— Есть ли для вас разница, с какого места выходить в плей-офф и с кем играть там? С нынешней седьмой строчки вы выходите на «Авангард», но есть еще шансы подняться на пятую или шестую и получить в первом раунде кажущиеся более проходимыми «Ак Барс» или «Автомобилист».
— Конечно, в кулуарах у нас ведутся разговоры, с кем будет попроще или потяжелее. Но все понимают, что главное — попасть туда. Это основная цель. А там уже надо биться за победу — не важно, с кем, системная команда на нас попадет или играющая. Так что мы ни на кого не нацеливаемся и не делаем выбор, с кем играть. Только в шуточной позитивной форме обсуждаем внутри команды, с кем лучше играть в первом раунде. Но не более того.
Все понимают, что просто не будет ни с кем. Тем более сейчас, когда у нас была недавно серия поражений. В таких ситуациях на землю опускаешься и понимаешь, что надо попасть в плей-офф и уже от этого отталкиваться.
— Что привнес в «Нефтехимик» Игорь Гришин, благодаря чему вы так уверенно прошли почти всю регулярку?
— В первую очередь появилась вера в себя, вера в свои силы. Особенно это касается атаки. Я смотрю на ребят, даже молодых — они могут себе позволить рискнуть и обыграть на синей линии. Иной раз, даже если что-то не получится, тренер не ставит жестких рамок. По крайней мере сейчас, в регулярном чемпионате — конечно, чем ближе к плей-офф, тем больше рамок появляется, мы уже обговариваем эти вещи. Но изначально особых рамок нет, и это придает уверенности пацанам.
На этом у нас всё строится: человек выходит, не получилось раз, два, но на третий получается, и отсюда голевой момент. Каждый на этом ловит уверенность, отсюда появляется больше вариативности. Наш тренер изначально пришел с этим и говорил, что надо забивать минимум три гола и тогда победа будет даваться намного легче.
— Вам как защитнику тоже надо подключаться?
— Конечно, у нас обязательное подключение к атаке. Многое зависит от конкретной игровой ситуации, но в целом у нас всегда должна четверка игроков атаковать и защитник должен четвертым подключаться, чтобы помогать тройке нападающих.
— До Гришина кто-то из тренеров требовал от вас нечто похожее?
— Ну да, у Андрея Разина в «Северстали» было такое. Он тоже требовал от защитников двигаться в чужой зоне и становиться дополнительным нападающим. С Гришиным они в этом плане похожи.
— Чувствуете, что готовы пройти во второй раунд плей-офф, где «Нефтехимик» не был уже 16 лет?
— По своему опыту скажу, это хоккей — тут такие бывают случаи… Считаю, что всё возможно, тем более с таким хоккеем, в который играет «Нефтехимик». Рискованным хоккеем. А кто рискует, тот пьет шампанское. Иной раз такое может сыграть злую шутку для соперника и помочь нам пройти дальше, взять свое уверенностью. При этом никто не говорит, что мы не будем подстраиваться под соперника — сделаем так, если этого потребует ситуация. Мы это умеем и не раз это показывали — у нас есть опыт игры в обороне.
Но главное — ставить в основу атаку. Считаю, что активная атакующая игра нам должна помочь. Главное, ее не упускать, делать правильные выводы из моментов, когда не получается. И в конце концов находить свою игру в атаке, превращать голевые моменты в забитые голы. Тогда от матча к матчу будет всё больше уверенности у каждого игрока.
— Матвей Надворный стал одним из главных открытий этого сезона КХЛ, особенно запомнившись своей жесткой манерой игры, из-за которой о нем нелицеприятно высказывались некоторые хоккеисты других команд. Вам как его стиль?
— Он успокоился чуть-чуть. А в начале сезона да, таким поведением смог отвоевать себе место в составе на уровне КХЛ. Его наглость и упорство — очень полезные качества. Матвей зашел, не оглядываясь на авторитеты, и сразу показал, кто он и чего хочет. Сейчас стал вести себя посолиднее, поскольку с ним поговорили из-за большого количества удалений. Но всё равно Надворный — это моторчик нашей команды. Очень рад, что он у нас есть.
Алексей Фомин