«Шанхай» не взял Рендулича на выезд: есть версия, что он пьяным сел в самолет. Но агент игрока все отрицает

Но нападающий не всегда был стабилен. Так, за 11 матчей в ноябре он отметился лишь четырьмя результативными действиями, и в команде были серьезно обеспокоены формой игрока. По данным «СЭ», когда у Рендулича началась черная полоса, в клубе в какой-то момент заподозрили его в нарушении режима и прямо по ходу тренировки увели, чтобы проверить на наличие алкоголя в крови.