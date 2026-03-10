«Шанхай» не взял Рендулича на выезд: есть версия, что он пьяным сел в самолет. Но агент игрока все отрицает

Нападающий «Шанхая» Борна Рендулич не отправился на выезд вместе с командой, поскольку сел в самолет в состоянии алкогольного опьянения, сообщил журналист Павел Лысенков. Агент хоккеиста опроверг эти обвинения, назвав их клеветой, а в клубе ситуацию прокомментировали с юмором. Как бы то ни было, предстоящие матчи с московским «Динамо», «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» хорват пропустит.
«Это клевета»
10 марта китайский клуб опубликовал заявку на заключительный выезд сезона FONBET чемпионата КХЛ. К большому удивлению болельщиков, в составе не оказалось одного из лучших бомбардиров команды — Рендулича.
Вскоре появились слухи о том, что хорват должен был вылететь в Москву вместе с «драконами», но его отцепили из-за курьезной ситуации в самолете: якобы нападающий получил апгрейд билета до бизнес-класса и его место оказалось рядом с тренером Митчем Лавом — специалист посчитал присутствие Борны рядом нарушением субординации и снял форварда с рейса.
Как пишет Лысенков, хоккеист действительно сел рядом с тренером на место повышенной комфортности, однако причина оказалась куда прозаичнее — от команды Рендулича отцепили потому, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«По моей информации, Борна Рендулич был пьяным, поэтому его не взяли на выезд “Шанхая” в Москву. Рендулич в самом деле сел в бизнес-класс. Но от команды его отцепили из-за того, что он употребил алкоголь. Сесть пьяным рядом с тренером — это премия Дарвина, конечно», — написал журналист в своем Telegram-канале.
Представитель нападающего «драконов» хоккейный агент Алеша Пилко утверждает, что никаких доказательств этому нет.
«В КХЛ существует регламент, который предусматривает наказания за подобные вещи. Если у людей, которые пишут про пьянство, нет доказательств, то это называется “клевета”, которая оценивается судом и Уголовным кодексом России. Мы рассмотрим возможность обращения к юристам по данному вопросу.
Нет никаких официальных причин и медицинских справок, что Борна находился в состоянии алкогольного опьянения. То, что он сделал себе билет в бизнес-класс, — это его личное дело. Значит, человек имеет возможность это сделать и так захотел. Рендулич проводит отличный сезон, является лучшим бомбардиром команды. Он доказывает все своей игрой, а не распусканием слухов и клеветой«, — сказал Пилко “Чемпионату”.
В «Шанхае» тем временем тоже отреагировали на слухи. В социальных сетях опубликовали ролик с кадрами из самолета. Подпись к видео гласит: «В Москву добрались чартером — бизнес-класса тут не предусмотрено».
Не впервые под подозрением
Рендулич — один из лучших игроков в составе «драконов» в текущем сезоне. По количеству набранных очков — 44 (20+24) — хорват делит первое место с канадцем Ником Меркли, у которого 44 (23+21) балла.
Но нападающий не всегда был стабилен. Так, за 11 матчей в ноябре он отметился лишь четырьмя результативными действиями, и в команде были серьезно обеспокоены формой игрока. По данным «СЭ», когда у Рендулича началась черная полоса, в клубе в какой-то момент заподозрили его в нарушении режима и прямо по ходу тренировки увели, чтобы проверить на наличие алкоголя в крови.
Новые слухи пока не получили официального подтверждения. Но громкая история явно получит продолжение.
Максим Слекишин