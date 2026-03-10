Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.73
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
11.03
Рейнджерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
11.03
Тампа-Бэй
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
11.03
Даллас
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
11.03
Миннесота
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.03
Виннипег
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
11.03
Колорадо
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.60
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
11.03
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Барыс
3
П1
X
П2

«Шанхай» не взял Рендулича на выезд: есть версия, что он пьяным сел в самолет. Но агент игрока все отрицает

В клубе уже отреагировали на слухи.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Шанхая» Борна Рендулич не отправился на выезд вместе с командой, поскольку сел в самолет в состоянии алкогольного опьянения, сообщил журналист Павел Лысенков. Агент хоккеиста опроверг эти обвинения, назвав их клеветой, а в клубе ситуацию прокомментировали с юмором. Как бы то ни было, предстоящие матчи с московским «Динамо», «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» хорват пропустит.

«Это клевета»

10 марта китайский клуб опубликовал заявку на заключительный выезд сезона FONBET чемпионата КХЛ. К большому удивлению болельщиков, в составе не оказалось одного из лучших бомбардиров команды — Рендулича.

Вскоре появились слухи о том, что хорват должен был вылететь в Москву вместе с «драконами», но его отцепили из-за курьезной ситуации в самолете: якобы нападающий получил апгрейд билета до бизнес-класса и его место оказалось рядом с тренером Митчем Лавом — специалист посчитал присутствие Борны рядом нарушением субординации и снял форварда с рейса.

Как пишет Лысенков, хоккеист действительно сел рядом с тренером на место повышенной комфортности, однако причина оказалась куда прозаичнее — от команды Рендулича отцепили потому, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По моей информации, Борна Рендулич был пьяным, поэтому его не взяли на выезд “Шанхая” в Москву. Рендулич в самом деле сел в бизнес-класс. Но от команды его отцепили из-за того, что он употребил алкоголь. Сесть пьяным рядом с тренером — это премия Дарвина, конечно», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Представитель нападающего «драконов» хоккейный агент Алеша Пилко утверждает, что никаких доказательств этому нет.

«В КХЛ существует регламент, который предусматривает наказания за подобные вещи. Если у людей, которые пишут про пьянство, нет доказательств, то это называется “клевета”, которая оценивается судом и Уголовным кодексом России. Мы рассмотрим возможность обращения к юристам по данному вопросу.

Нет никаких официальных причин и медицинских справок, что Борна находился в состоянии алкогольного опьянения. То, что он сделал себе билет в бизнес-класс, — это его личное дело. Значит, человек имеет возможность это сделать и так захотел. Рендулич проводит отличный сезон, является лучшим бомбардиром команды. Он доказывает все своей игрой, а не распусканием слухов и клеветой«, — сказал Пилко “Чемпионату”.

В «Шанхае» тем временем тоже отреагировали на слухи. В социальных сетях опубликовали ролик с кадрами из самолета. Подпись к видео гласит: «В Москву добрались чартером — бизнес-класса тут не предусмотрено».

Не впервые под подозрением

Рендулич — один из лучших игроков в составе «драконов» в текущем сезоне. По количеству набранных очков — 44 (20+24) — хорват делит первое место с канадцем Ником Меркли, у которого 44 (23+21) балла.

Но нападающий не всегда был стабилен. Так, за 11 матчей в ноябре он отметился лишь четырьмя результативными действиями, и в команде были серьезно обеспокоены формой игрока. По данным «СЭ», когда у Рендулича началась черная полоса, в клубе в какой-то момент заподозрили его в нарушении режима и прямо по ходу тренировки увели, чтобы проверить на наличие алкоголя в крови.

Новые слухи пока не получили официального подтверждения. Но громкая история явно получит продолжение.

Максим Слекишин