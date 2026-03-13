КХЛ отказала «Амуру» в переносе матча против «Сочи»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ответила отказом на предложение хабаровского «Амура» перенести предстоящий матч регулярного чемпионата против «Сочи» в другой город. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Амура» Александр Андриевский.
Матч «Сочи» — «Амур» должен пройти 15 марта.
«С игроками обсуждали, как может сложиться матч в Сочи с учетом последних событий, — сказал Андриевский. — Мы в этой ситуации ни на что повлиять не можем. Мы поднимали вопрос о переносе игры, нам в этом отказали».
Из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграли 11 марта в Москве. 1 марта по ходу третьего периода из-за угрозы беспилотной опасности прервали встречу между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Игру возобновили спустя два часа. Матч «Сочи» — «Локомотив» 4 марта провели в Ярославле вместо Сочи.