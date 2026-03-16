Главный тренер «Шанхая» Лав рассказал, что его удивило в КХЛ

— У меня не было каких-то больших ожиданий, потому что я не так много знал о КХЛ. Это очень сильный турнир, который считается второй по уровню профессиональной хоккейной лигой в мире. Поэтому я ожидал, что уровень будет высокий и игры — конкурентными. Наверное, главный вывод за время моей работы — насколько структурно и дисциплинированно играют команды, особенно в обороне. Соперники очень четко организованы, надежно действуют по своей системе и не позволяют создавать много моментов. При этом в лиге есть интересное сочетание молодых и опытных хоккеистов — как легионеров из Северной Америки, так и очень техничных российских игроков высокого уровня.