Главный тренер «Шанхая» Лав рассказал, что его удивило в КХЛ

— Вы уже почти два месяца провели в КХЛ и можете составить о ней впечатление.
— У меня не было каких-то больших ожиданий, потому что я не так много знал о КХЛ. Это очень сильный турнир, который считается второй по уровню профессиональной хоккейной лигой в мире. Поэтому я ожидал, что уровень будет высокий и игры — конкурентными. Наверное, главный вывод за время моей работы — насколько структурно и дисциплинированно играют команды, особенно в обороне. Соперники очень четко организованы, надежно действуют по своей системе и не позволяют создавать много моментов. При этом в лиге есть интересное сочетание молодых и опытных хоккеистов — как легионеров из Северной Америки, так и очень техничных российских игроков высокого уровня.
Вот, пожалуй, два основных впечатления, которые я вынес за полтора месяца работы здесь.
— Но если говорить именно о хоккее — подготовке, играх, уровне мастерства?
— Если говорить о разочарованиях, то проигрывать матчи всегда неприятно. И для меня лично это стало определенным новым опытом. Я пришел сюда примерно 15 матчей назад и не работал с «Шанхаем» весь сезон. Но для меня в тренерской карьере это первый случай, когда моя команда не попадает в плей-офф в какой-либо лиге. Тяжело. Сейчас я учусь работать в ситуации, когда мы уже математически потеряли шансы на плей-офф. Нужно понять, как продолжать формировать культуру команды и развивать командную игру даже в таких обстоятельствах. Для меня это новый опыт.
Если говорить о позитиве, то у меня появилась возможность лучше узнать КХЛ, понять стиль игры, поработать с местными тренерами и хоккеистами, разобраться, как здесь все устроено. Думаю, это будет очень полезно перед следующим сезоном с уже с гораздо более глубоким пониманием того, как функционирует лига.
— Один из моих коллег говорил, что вы были удивлены количеством игровых систем в КХЛ.
— Это правда. У разных команд совершенно разные подходы. Кто-то по-своему прессингует в средней зоне, у кого-то своя система игры в обороне. Но при этом все команды очень строго придерживаются своей структуры, особенно в защитных действиях.
Не ожидал, что это будет настолько выражено. Поэтому стоит отдать должное тренерам — в КХЛ много опытных специалистов. У них есть четкий план, они понимают, как должна играть их команда, и хорошо реализуют свои идеи.
41-летний Лав возглавил «Шанхай» в январе 2026 года. Команда занимает девятое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 66 матчах.