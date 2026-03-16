Матч-центр
1-й период
Сиэтл
0
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.61
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Торонто
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.20
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
0
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
6.90
X
5.20
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Амур
3
П1
X
П2

Главный тренер «Шанхая» Лав рассказал, что его удивило в КХЛ

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы в Континентальной хоккейной лиге.

Источник: ХК «Шанхай Дрэгонс»

— Вы уже почти два месяца провели в КХЛ и можете составить о ней впечатление.

— У меня не было каких-то больших ожиданий, потому что я не так много знал о КХЛ. Это очень сильный турнир, который считается второй по уровню профессиональной хоккейной лигой в мире. Поэтому я ожидал, что уровень будет высокий и игры — конкурентными. Наверное, главный вывод за время моей работы — насколько структурно и дисциплинированно играют команды, особенно в обороне. Соперники очень четко организованы, надежно действуют по своей системе и не позволяют создавать много моментов. При этом в лиге есть интересное сочетание молодых и опытных хоккеистов — как легионеров из Северной Америки, так и очень техничных российских игроков высокого уровня.

Вот, пожалуй, два основных впечатления, которые я вынес за полтора месяца работы здесь.

— Но если говорить именно о хоккее — подготовке, играх, уровне мастерства?

— Если говорить о разочарованиях, то проигрывать матчи всегда неприятно. И для меня лично это стало определенным новым опытом. Я пришел сюда примерно 15 матчей назад и не работал с «Шанхаем» весь сезон. Но для меня в тренерской карьере это первый случай, когда моя команда не попадает в плей-офф в какой-либо лиге. Тяжело. Сейчас я учусь работать в ситуации, когда мы уже математически потеряли шансы на плей-офф. Нужно понять, как продолжать формировать культуру команды и развивать командную игру даже в таких обстоятельствах. Для меня это новый опыт.

Если говорить о позитиве, то у меня появилась возможность лучше узнать КХЛ, понять стиль игры, поработать с местными тренерами и хоккеистами, разобраться, как здесь все устроено. Думаю, это будет очень полезно перед следующим сезоном с уже с гораздо более глубоким пониманием того, как функционирует лига.

— Один из моих коллег говорил, что вы были удивлены количеством игровых систем в КХЛ.

— Это правда. У разных команд совершенно разные подходы. Кто-то по-своему прессингует в средней зоне, у кого-то своя система игры в обороне. Но при этом все команды очень строго придерживаются своей структуры, особенно в защитных действиях.

Не ожидал, что это будет настолько выражено. Поэтому стоит отдать должное тренерам — в КХЛ много опытных специалистов. У них есть четкий план, они понимают, как должна играть их команда, и хорошо реализуют свои идеи.

41-летний Лав возглавил «Шанхай» в январе 2026 года. Команда занимает девятое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 66 матчах.