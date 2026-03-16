Хабаровский ХК «Амур» одержал важную победу в Сочи

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» успешно провёл на выезде встречу с командой «Сочи» — игра завершилась победой гостей со счётом 2:3. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данный матч «тиграм» было крайне важно выиграть в основное время, чтобы сохранить шанс на попадание в плей-офф. Напомним, что предыдущие две игры — со «Спартаком» и «Барысом» — «Амур» проиграл, не забив ни одной шайбы.
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, перед встречей с ХК «Сочи» главный тренер «тигров» Александр Андриевский поправил заявку на матч: в игровой состав вошли Данил Юртайкин и Артур Гиздатуллин, а за бортом остались Никита Евсеев и Артём Шварёв.
В первый период встречи соперники показали равный уровень борьбы, однако преимущество в счёте осталось за гостями. Так, на седьмой минуте встречи «Амур» смог разыграть великолепную комбинацию возле ворот «Сочи». Виктор Балдаев передал шайбу на лицевую линию Александру Филатьеву, который отправил снаряд Андрею Крутову, а тот, в свою очередь, оформил гол в касание.
Второй шайбой «тигры» смогли порадовать своих болельщиков буквально на последних секундах первого игрового отрезка. «Сочи» оказалось в меньшинстве из-за нарушения численного состава, однако команда выстояла. Всё изменил выход пятого игрока. После восстановления паритета ворота хозяев поразил хабаровчанин Кирилл Ураков, который удачно подправил дальний бросок Егора Рыкова.
Во втором периоде преимущество было уже на стороне «Амура», но закатить шайбу в ворота гостей у «Сочи» всё-таки получилось. В составе «леопардов» отличился Дмитрий Уткин — хоккеист после точной передачи от сокомандника прорвался между двумя хабаровчанами и сделал результативный бросок.
По-настоящему жарким вышел именно третий период. Так, за восемь минут до окончания игрового отрезка у «Сочи» появилась реальная возможность отыграться — «Амур» впервые за матч остался в меньшинстве. Впрочем, реализовать момент хозяева не смогли: единственный бросок по калитке нанёс Дмитрий Кагарлицкий, но пробить Максима Дорожко у него не вышло.
После возвращения пятого полевого игрока «Амура» на лёд дела у «Сочи» пошли чуть лучше. На сей раз хозяевам помогло не слишком удачное решение тренерского штаба «тигров» сыграть на удержание счёта. В итоге за четыре минуты до конца игры ворота гостей поразил Дмитрий Уткин. Но на этом точка в игре поставлена не была — за 20 секунд до сирены с пятака шайбу вколотил хабаровчанин Данил Юртайкин.
— Игра тяжело для нас складывалась. Вели 2:0, в третьем периоде играли по счёту, допустили ошибку. Где-то нам повезло, что соперник дал нам шанс поиграть в большинстве. Мы все понимаем: что мы хотим, куда мы идём. Не всё зависит от нас, но то, что от нас зависит, мы стараемся делать правильно, — отметил главный тренер ХК «Амур» Александр Андриевский.
Отметим, что на сегодняшний день «тигры» занимают девятое место в турнирной таблице КХЛ в конференции «Восток» — на счету хабаровчан 60 очков, заработанных за 66 матчей. Главным противником «Амура» на пути в плей-офф является «Сибирь», от которой дальневосточники отстают всего на три очка.
Дмитрий Михайлов
Александр Андриевский
Алексей Щетилин
(00:00-59:58)
Максим Дорожко
06:48
Андрей Крутов
(Виктор Балдаев, Александр Филатьев)
19:43
Командный штраф
21:49
Кирилл Ураков
(Кирилл Слепец, Егор Рыков)
29:36
Илья Сушко
36:17
Дмитрий Уткин
(Илья Хохлов, Дмитрий Кагарлицкий)
38:15
Тимур Хафизов
51:54
Алексей Соловьев
55:49
Дмитрий Уткин
(Дмитрий Кагарлицкий, Рафаэль Бикмуллин)
57:29
Командный штраф
59:38
Данил Юртайкин
(Иван Воробьев, Андрей Крутов)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
