«Лада» завершила сезон домашней победой над «Амуром»

Встреча, прошедшая на льду арены в Тольятти, завершилась со счетом 5:2.
«Амур» вел 2:0 благодаря голам Олег Ли и Кирилла Уракова, но во втором периоде «Лада» сумела сравнять счет — ворота хабаровчан поразили Дмитрий Кугрышев и Андрей Чивилев. Третий период начался с точных бросков Максима Белоусова и Андрея Обидина, а окончательный результат на табло установил Иван Савчик.
«Лада», сумевшая прервать серию из четырех поражений, провела заключительный матч в нынешнем сезоне. Тольяттинцы идут на предпоследней строчке в таблице Западной конференции. «Амур», занимающий девятое место на Востоке, завершит чемпионат гостевым матчем с «Торпедо» 19 марта.
Павел Десятков
Александр Андриевский
Иван Бочаров
Виктор Кобозев
(00:00-42:09)
Дамир Шаймарданов
(c 42:09)
04:57
Алекс Коттон
06:30
Иван Романов
12:38
Андрей Крутов
15:28
Олег Ли
21:22
Иван Савчик
24:00
Кирилл Ураков
(Александр Филатьев, Виктор Балдаев)
32:06
Дмитрий Кугрышев
(Андрей Чивилев)
39:35
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев)
41:20
Томаш Юрчо
(Максим Белоусов, Андрей Чивилев)
42:09
Андрей Обидин
52:18
Алекс Гальченюк
55:42
Иван Савчик
(Андрей Обидин, Томаш Юрчо)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
