«Лада» завершила сезон домашней победой над «Амуром»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 «Лада» одержала победу над «Амуром».

Встреча, прошедшая на льду арены в Тольятти, завершилась со счетом 5:2.

«Амур» вел 2:0 благодаря голам Олег Ли и Кирилла Уракова, но во втором периоде «Лада» сумела сравнять счет — ворота хабаровчан поразили Дмитрий Кугрышев и Андрей Чивилев. Третий период начался с точных бросков Максима Белоусова и Андрея Обидина, а окончательный результат на табло установил Иван Савчик.

«Лада», сумевшая прервать серию из четырех поражений, провела заключительный матч в нынешнем сезоне. Тольяттинцы идут на предпоследней строчке в таблице Западной конференции. «Амур», занимающий девятое место на Востоке, завершит чемпионат гостевым матчем с «Торпедо» 19 марта.

Лада
5:2
0:1, 2:1, 3:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.03.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4644 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Александр Андриевский
Вратари
Иван Бочаров
Виктор Кобозев
(00:00-42:09)
Дамир Шаймарданов
(c 42:09)
1-й период
04:57
Алекс Коттон
06:30
Иван Романов
12:38
Андрей Крутов
15:28
Олег Ли
2-й период
21:22
Иван Савчик
24:00
Кирилл Ураков
(Александр Филатьев, Виктор Балдаев)
32:06
Дмитрий Кугрышев
(Андрей Чивилев)
39:35
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев)
3-й период
41:20
Томаш Юрчо
(Максим Белоусов, Андрей Чивилев)
42:09
Андрей Обидин
52:18
Алекс Гальченюк
55:42
Иван Савчик
(Андрей Обидин, Томаш Юрчо)
Статистика
Лада
Амур
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит