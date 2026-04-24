«Динамо» решит вопрос работы с тренером Квартальновым до 31 мая

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Артем Каркоцкий заявил журналистам, что руководство примет решение относительно продолжения работы с главным тренером Дмитрием Квартальновым до конца мая.
Контракт Квартальнова истекает в конце сезона. Минчане дошли до второго раунда плей-офф, где уступили со счетом 0−4 «Ак Барсу». После третьего матча Квартальнов раскритиковал команду на пресс-конференции, заявив, что впервые видит «плей-офф без характера». Ранее он критиковал подписание руководством форварда Райана Спунера. Также в феврале СМИ сообщали о желании Квартальнова покинуть «Динамо» из-за увольнения его помощника Игоря Горбенко. Telegram-канал «Хоккейные сливки» со ссылкой на источники в клубе сообщал о решении руководства клуба уволить Квартальнова, однако «Динамо» позже опровергло эти сообщения, тренер отработал четвертую игру.
«По поводу тренерского штаба Дмитрия Вячеславовича скажу так, что все решения по тренерам и по спортивному менеджменту мы будем принимать до 31 мая. Сезон получился достаточно интересный, да, концовка где-то оставила двоякое впечатление. Для подведения итогов нужно еще время — до конца мая мы будем этим заниматься», — заявил Каркоцкий на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале «Динамо».
Квартальнову 60 лет, он работает в минском клубе с апреля 2023 года.