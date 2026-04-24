Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
25.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.23
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
П1
X
П2

«Динамо» решит вопрос работы с тренером Квартальновым до 31 мая

Каркоцкий: «Динамо» решит вопрос работы с тренером Квартальновым до 31 мая.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Артем Каркоцкий заявил журналистам, что руководство примет решение относительно продолжения работы с главным тренером Дмитрием Квартальновым до конца мая.

Контракт Квартальнова истекает в конце сезона. Минчане дошли до второго раунда плей-офф, где уступили со счетом 0−4 «Ак Барсу». После третьего матча Квартальнов раскритиковал команду на пресс-конференции, заявив, что впервые видит «плей-офф без характера». Ранее он критиковал подписание руководством форварда Райана Спунера. Также в феврале СМИ сообщали о желании Квартальнова покинуть «Динамо» из-за увольнения его помощника Игоря Горбенко. Telegram-канал «Хоккейные сливки» со ссылкой на источники в клубе сообщал о решении руководства клуба уволить Квартальнова, однако «Динамо» позже опровергло эти сообщения, тренер отработал четвертую игру.

«По поводу тренерского штаба Дмитрия Вячеславовича скажу так, что все решения по тренерам и по спортивному менеджменту мы будем принимать до 31 мая. Сезон получился достаточно интересный, да, концовка где-то оставила двоякое впечатление. Для подведения итогов нужно еще время — до конца мая мы будем этим заниматься», — заявил Каркоцкий на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале «Динамо».

Квартальнову 60 лет, он работает в минском клубе с апреля 2023 года.