Где продолжит работу Ротенберг? Каким теперь будет московское «Динамо»? Инсайды от Хайруллина

18. Еще до прихода Боба Хартли в «Локомотив» было ясно, что он не останется в Ярославле больше чем на год. В преддверии серии с «Авангардом» она почему-то (хотя мы все знаем почему) снова всплыла в прессе, но там ничего и не менялось. Хартли спокойно дорабатывает сезон и при любом раскладе уезжает. Вот только он вполне может оказаться в «Шанхае», президентом которого на днях был назначен Илья Ковальчук. Прославленный нападающий всегда любил играть под руководством Боба и прекрасно знает все его сильные стороны. Пока речь идет о роли консультанта, но не удивлюсь, если в следующем сезоне Хартли встанет на тренерский мостик «драконов».