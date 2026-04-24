Где продолжит работу Ротенберг? Каким теперь будет московское «Динамо»? Инсайды от Хайруллина

1. До межсезонья в КХЛ еще далеко, но последняя неделя выдалась такой жаркой, как будто на дворе лето. Конечно, главная новость — назначение Леонида Тамбиева главным тренером московского «Динамо». Приближенные к клубу журналисты сообщали о 99-процентной вероятности появления на этом посту Романа Ротенберга, но в итоге этого не случилось. При этом подписание Тамбиева стало абсолютной сенсацией и не подогревалось никакими инсайдами — редкость в современном информационном поле.
2. Это назначение говорит только об одном: нынешнему руководству в лице президента клуба Виктора Воронина удалось сохранить свои позиции. Его статус определенно недооценивали — влияние у Воронина очень серьезное. Сохранил свой пост и генеральный директор Сергей Сушко. Забавно в этой ситуации только то, что удар принял спортивный директор Рафик Якубов, который взял вину на себя и в итоге должен перейти на работу в «Ладу». Вот только никаких ключевых решений в «Динамо» Якубов не принимал.
3. При этом у Ротенберга было видение, как перестроить состав «Динамо», чтобы стать сильнее в новом сезоне. Уже была договоренность с «Трактором» о выкупе нападающего Василия Глотова, который показывал свой лучший хоккей именно у Ротенберга в СКА. Готовы были остаться защитник Адамчук и нападающий Ильенко, был интерес к Аймурзину из «Северстали». Сейчас же у «Динамо» могут возникнуть серьезные проблемы с комплектованием — по информации «СЭ», ряд легионеров клуба не горит желанием работать под руководством Тамбиева, наслушавшись историй о его суровых методах.
4. Один из тех, кто может перейти в «Динамо», — канадский защитник Колби Уильямс, который заканчивал сезон в «Ладе». Он органично выглядел в самой успешной версии «Адмирала» Тамбиева, который выбивал в плей-офф «Салават Юлаев». Примерно такую команду стоит ожидать и в «Динамо». Вратарь калибра того Серебрякова у бело-голубых есть — Владислав Подъяпольский держит уровень и может тащить команду, а оборону Тамбиев выстроит. Вот только стоит ли говорить о больших задачах в такой ситуации? Все-таки для «Адмирала» попадание во второй раунд было большим успехом, а вот у «Динамо» обычно другие цели.
5. Будущее самого «Адмирала» сейчас выглядит туманным. Главные звезды команды, нападающие Степан Старков и Павел Шэн, рассчитывают на то, что в межсезонье их обменяют/продадут в другие команды. Старковым до дедлайна активно интересовался ЦСКА, но «Адмирал» заломил какую-то нереальную сумму компенсации, Шэн же мог перейти в СКА. Эти варианты актуальны, так что каких-то ходов в отношении этих игроков можно ожидать.
6. Одним из главных лотов на рынке свободных агентов должен был стать нападающий СКА Марат Хайруллин, к которому был интерес со стороны пяти-шести клубов. По моей информации, игрок принял решение о переходе в межсезонье в ЦСКА, где большую заинтересованность в нем проявлял главный тренер Игорь Никитин. Это и сыграло главную роль в выборе, как и серьезные кубковые амбиции армейцев. Да, в нынешнем сезоне ЦСКА остановился во втором раунде, но Никитину всегда требовался не один сезон, чтобы добиться успеха. А Хайруллин подписывает контракт на три года и за этот срок должен как минимум один раз поднять кубок над головой.
7. Пока неясно будущее защитника армейцев Никиты Нестерова, контракт которого также истекает. К игроку будет большой интерес от нескольких клубов — в том числе от родного «Трактора». ЦСКА же явно не собирается предлагать Нестерову заоблачные деньги — учитывая то, что помимо Хайруллина, клуб планирует усилиться еще несколькими топовыми игроками. Одним из новичков армейцев должен стать защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон.
8. СКА предлагал Хайруллину новый контракт, но при этом не был готов перебивать предложения других клубов, да и в целом ставил какие-то непонятные ультиматумы. А вот Алекс Лимож, блеснувший в минском «Динамо», в межсезонье вполне может оказаться в Санкт-Петербурге. И, по слухам, ему готовы предложить контракт, сопоставимый с Рокко Гримальди (92 миллиона рублей в год). Вот только есть большие сомнения в том, что Лимож будет в СКА так же эффективен, как в Минске с Пинчуком и Энэсом.
9. Гримальди в СКА, несмотря на абсолютно проваленный сезон, расторгать не планируют. При этом его зарплата, которая и так остается одной из самых высоких в лиге, — далеко не все траты на американского нападающего со стороны клуба. По моей информации, СКА оплачивал Гримальди аренду квартиры и личного водителя, а сам хоккеист прилетал в Санкт-Петербург на чартерном рейсе. Возможно, после таких трат и стоит довериться игроку еще на один сезон, но даже в своей команде Рокко лидером так и не стал.
10. Появлялась информация о возможном обмене из «Спартака» в СКА Ивана Морозова, но даже страшно представить, кого в таком случае придется отдавать армейцам. А вот вариант с возвращением Василия Глотова в стан армейцев вполне реален. «Трактор» готов расстаться с нападающим и при этом получил предложения от нескольких клубов, но шансы СКА оцениваются выше.
11. После истории с «Динамо» вдвойне интересно, где окажется Роман Ротенберг. Да, остается вероятность, что он в итоге останется в системе бело-голубых, но возвращение на тренерский мостик в любом случае будет для него интересным вариантом. По информации «СЭ», интерес к Ротенбергу проявляли «Трактор» и минское «Динамо». В случае с минчанами вдобавок к клубу Ротенбергу предлагали возглавить и сборную, полностью взяв под крыло развитие молодых игроков в стране. Но при этом не стоит забывать, что Роман возглавляет сборную России и работает в ФХР.
12. Вариант с «Трактором» обсуждался на уровне высшего руководства Челябинской области — после вылета в первом раунде плей-офф в клубе готовы пойти на серьезные перемены. Существует и вариант с назначением на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова, а еще есть кандидатура загадочного североамериканца, которого никто не знает. В Челябинске совет директоров клуба должен был пройти еще в начале этой недели, но его перенесли. Впрочем, в ближайшее время ясность с будущим «Трактора» должна наступить.
Приход Ротенберга не исключен и в «Локомотив», где завершит свою работу Боб Хартли, даже в случае выигрыша Кубка Гагарина.
13. Работа Квартальнова в минском «Динамо» достойна только похвалы — особенно учитывая то, что должной поддержки от руководства клуба он не получал. Минчане дважды дошли до второго раунда Кубка Гагарина, чего в истории «Динамо» никогда не было. Вот только на этом страница совместного сотрудничества перевернута — Квартальнов покидает Минск.
14. Что будет дальше с «Динамо» — большая загадка. По слухам, в клубе не готовы давать игрокам зарплату выше 45 миллионов рублей в год, а это автоматически отсекает сохранение Лиможа и подписание крупных свободных агентов. С большой долей вероятности уедет за океан первый центр команды Виталий Пинчук. Заменить игроков такого уровня, даже несмотря на отсутствие лимита на легионеров для минчан, крайне сложно. По информации «СЭ», первым новичком «Динамо» станет лучший игрок «Барыса» в нынешнем сезоне Майк Веккьоне. Классный центр, но до Пинчука ему далеко.
15. Нет определенности и с главным тренером. Основная кандидатура — белорусский специалист Андрей Михалев, который работал помощником в штабе Квартальнова. У него отличные отношения с куратором всего белорусского хоккея Дмитрием Басковым (говорят, что они крестили детей друг друга), да и опыт работы есть. При этом в прессе активно фигурируют фамилии Патрика Фишера, Бенуа Гру и других иностранных специалистов. Учитывая то, что костяк команды составляют легионеры, вариант логичный.
16. Вадим Шипачев в нынешнем сезоне достиг исторической отметки в 1000 очков в КХЛ — кажется, в такой ситуации сложно искать новую мотивацию. Но, как мне рассказал сам Вадим, он хочет еще поиграть. Где он продолжит карьеру, пока неизвестно, но вполне вероятно, что Шипачев останется в Минске. В клубе довольны его игрой, да и громкие имена нынешнему «Динамо» точно нужны.
17. Правда, перед «Динамо» возникает еще одна серьезная проблема — за океан собираются уезжать еще две местные звездочки, нападающие Вадим Мороз и Егор Бориков. Они во многом и создавали глубину нападения, выйдя на новый уровень под руководством Квартальнова. Заполнить весь состав легионерами минчане не могут, а среди белорусских игроков альтернативы особой нет. Так что уход Мороза и Борикова — гораздо большая проблема, чем уход Лиможа.
18. Еще до прихода Боба Хартли в «Локомотив» было ясно, что он не останется в Ярославле больше чем на год. В преддверии серии с «Авангардом» она почему-то (хотя мы все знаем почему) снова всплыла в прессе, но там ничего и не менялось. Хартли спокойно дорабатывает сезон и при любом раскладе уезжает. Вот только он вполне может оказаться в «Шанхае», президентом которого на днях был назначен Илья Ковальчук. Прославленный нападающий всегда любил играть под руководством Боба и прекрасно знает все его сильные стороны. Пока речь идет о роли консультанта, но не удивлюсь, если в следующем сезоне Хартли встанет на тренерский мостик «драконов».
19. «Шанхай» вообще в межсезонье может сменить курс и сделать костяк из российских игроков. Уже назывались фамилии Кадейкина, Гусева, Галиева, Широкова — кто-то из них наверняка начнет сезон в составе «драконов». Интересно и то, как проявит себя на посту генерального менеджера Евгений Артюхин. Он три года работал скаутом «Вегаса» по России и наработал опыт, но нынешняя должность для него в новинку.
20. «Сибирь» вслед за подписанием долгосрочного контракта с главным тренером Ярославом Люзенковым продлевает и основных игроков — новые соглашения с клубом заключили вратари Антон Красоткин и Михаил Бердин, а также нападающие Антон Косолапов и Михаил Абрамов. Логичные ходы менеджмента, который не должен попадать в ловушку начала нынешнего сезона.
21. Финансовая ситуация в «Салавате Юлаеве» в предстоящем сезоне должна стабилизироваться — поводы для оптимизма в этом направлении есть. Думаю, что и состав уфимцев станет заметно сильнее. Важным шагом должно стать продление ключевых игроков — Панина, Василевского, Ефремова, Ремпала, Родуолда. Наверняка останется в команде и Евгений Кузнецов, а значит, с «Салаватом» в следующем сезоне точно будет интересно.
22. Евгений Дадонов после обмена в «Нью-Джерси» выходил на лед все реже, и все логично шло к возвращению в КХЛ, где 37-летний нападающий все еще может быть заметной фигурой. Главный претендент на Дадонова — «Трактор», воспитанником которого игрок и является.
23. «Лада» провалила сезон, что логично привело к большим переменам. На пост спортивного директора возвращается Рафик Якубов, а главным тренером может снова стать Павел Зубов. При этом не исключал бы и вариант с появлением в Тольятти того же Квартальнова. У него и Якубова отличные отношения, они продуктивно работали вместе, а если в «Ладе» увеличится финансирование, то и состав можно подобрать отличный. Да и путь тольяттинского клуба должен лежать через развитие молодежи, а не приглашение по ходу сезона едущих с ярмарки ветеранов.