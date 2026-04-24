Не готов ответить: Квартальнов о желании остаться в «Динамо-Минск»

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов признался на пресс-конференции журналистам, что не готов ответить на вопрос, хочет ли он продолжить работу в команде, передает Sputnik.
«Сейчас не готов (ответить — Sputnik) на этот вопрос, хочу немножко отдохнуть, знаете, вот так вопрос поставлен. Без всяких каких-то моментов, честно говорю, пока не готов ответить на этот вопрос», — сказал главный тренер зубров.
Главным тренером минского «Динамо» на протяжении трех сезонов является Квартальнов, но в этом году у него заканчивается контракт со столичным клубом. Под руководством этого тренера команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
На итоговой пресс-конференции после окончания сезона 2023/24, когда также решался вопрос, останется ли Квартальнов в должности главного тренера командой, журналисты задали ему аналогичный вопрос.
Тогда хоккейный наставник «зубров» без сомнений признался, что хотел бы остаться на своем посту в следующем сезоне.
«Конечно, я бы хотел остаться в Минске, здесь очень много плюсов. Мы не должны топтаться на одном месте, меня это бесит. Я не могу так, мы должны идти вперед», — сказал тогда Квартальнов.
В прошлом году он также признавался журналистам, что хочет продолжить работу в стане «зубров».
«Хотелось бы остаться. Есть ряд организационных моментов, по тренерскому штабу, по всему. Нужно переговорить с директором. У нас есть хороший тренерский штаб. Надо, чтобы эти все ребята остались», — сказал тренер.