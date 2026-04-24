Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
25.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.21
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.23
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
П1
X
П2

Не готов ответить: Квартальнов о желании остаться в «Динамо-Минск»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов признался на пресс-конференции журналистам, что не готов ответить на вопрос, хочет ли он продолжить работу в команде, передает Sputnik.

«Сейчас не готов (ответить — Sputnik) на этот вопрос, хочу немножко отдохнуть, знаете, вот так вопрос поставлен. Без всяких каких-то моментов, честно говорю, пока не готов ответить на этот вопрос», — сказал главный тренер зубров.

Главным тренером минского «Динамо» на протяжении трех сезонов является Квартальнов, но в этом году у него заканчивается контракт со столичным клубом. Под руководством этого тренера команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

На итоговой пресс-конференции после окончания сезона 2023/24, когда также решался вопрос, останется ли Квартальнов в должности главного тренера командой, журналисты задали ему аналогичный вопрос.

Тогда хоккейный наставник «зубров» без сомнений признался, что хотел бы остаться на своем посту в следующем сезоне.

«Конечно, я бы хотел остаться в Минске, здесь очень много плюсов. Мы не должны топтаться на одном месте, меня это бесит. Я не могу так, мы должны идти вперед», — сказал тогда Квартальнов.

В прошлом году он также признавался журналистам, что хочет продолжить работу в стане «зубров».

«Хотелось бы остаться. Есть ряд организационных моментов, по тренерскому штабу, по всему. Нужно переговорить с директором. У нас есть хороший тренерский штаб. Надо, чтобы эти все ребята остались», — сказал тренер.