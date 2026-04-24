Это фиаско: Квартальнов об итогах второго раунда Кубка Гагарина для «зубров»

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел на пресс-конференции итоги сезона 2025/26, передает Sputnik.
Говоря об итогах сезона, главный тренер «зубров» назвал фиаско второй раунд Кубка Гагарина, в рамках которого «Динамо» всухую уступили в серии казанскому «Ак Барсу».
«Понятно, не смоги сыграть, все это будет оправдано. Но поверьте, очень многое было сделано, команда стала совершенно другой, на нее по-другому стали все реагировать. В своей карьере я работал и против Минска, и с Минском работал. Если взять начало, мой первый год работы и сейчас — это совершенно две разные команды. Понятно, мы в финансовом плане прибавляем, но мы большие вещи перевернули, появились наши ребята, которые реально играли ведущие роли», — сказал Квартальнов.
При этом главный тренер полагает, что в чем-то сказался первый раунд плей-офф КХЛ, когда команда обыграла московских одноклубников со счетом 4−0 в серии. После такого результата, по его словам, многие, в том числе болельщики и представили СМИ, давали минчанам большие шансы и во втором раунде.
При этом он также отметил, что у команды произошел определенный спад после Нового года.
«Пошел спад игры на выезде, старались, но нам не хватало глубины и здоровья. Мы понимали проблему, у нас не получилось взять игроков в середине сезона, никто не хочет отдавать хороших игроков в середине сезона. Нам не хватило здоровья, нижних звеньев и глубины», — добавил Квартальнов.
Генеральный директор столичного клуба Артем Каркоцкий в свою очередь отметил, что в этом сезоне все в команде стремились сделать шаг вперед.
«Мы понимали, что в этом сезоне должны сделать шаг вперед, к этому все стремились, но так получилось, что мы его повторили (команда снова вышла во второй раунд плей-офф, но не смогла пройти дальше — Sputnik). Шаг минимальный вперед был сделан, но на это мы потратили много средств и нам есть, над чем подумать», — сказал руководитель клуба.
Говоря о дедлайне, Каркоцкий подчеркнул, что было сделано все необходимое для того, чтобы приобрести тех игроков, которые были нужны команде.
«Но некоторые сделки не срослись, некоторые сделки мы не могли себе позволить, потому что цены сейчас достаточно высокие, рынок диктует свои правила. Мы делали все в таком порядке, который смогли себе позволить», — пояснил генеральный директор.