Шипачев заявил, что не планирует завершать карьеру: «Сил и желания много, надо продолжать!»

— Минск — один из моих любимых городов еще с тех пор, как в 2014 году в Беларуси мы взяли пока последнее для России золото чемпионатов мира. Благодарен «Динамо» за контракт, мне и моей семье здесь очень комфортно, город делает нас только моложе! В хоккейном плане отмечу прежде всего прогресс команды, которая постепенно становится одним из главных фаворитов КХЛ. А из своих цифр выделю 147 матчей, включая 17 в плей-офф, которые провел за «Динамо» за два сезона и которые позволили установить несколько рекордов. Эти полторы сотни матчей говорят о том, что такой плотный турнирный ритм мне комфортен — и не надо останавливаться.