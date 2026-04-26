Шипачев заявил, что не планирует завершать карьеру: «Сил и желания много, надо продолжать!»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев заявил, что не планирует завершать карьеру.

Источник: Sport24

Действующий контракт 39-летнего Шипачева с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года. В этом сезоне форвард набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах КХЛ с учетом стадии плей-офф.

— У вас позади два сезона в минском «Динамо». Что отметите в них?

— Минск — один из моих любимых городов еще с тех пор, как в 2014 году в Беларуси мы взяли пока последнее для России золото чемпионатов мира. Благодарен «Динамо» за контракт, мне и моей семье здесь очень комфортно, город делает нас только моложе! В хоккейном плане отмечу прежде всего прогресс команды, которая постепенно становится одним из главных фаворитов КХЛ. А из своих цифр выделю 147 матчей, включая 17 в плей-офф, которые провел за «Динамо» за два сезона и которые позволили установить несколько рекордов. Эти полторы сотни матчей говорят о том, что такой плотный турнирный ритм мне комфортен — и не надо останавливаться.

— Что дальше?

— Накануне мы в Минске торжественно закрыли сезон, три с половиной часа раздавали автографы и фотографировались. В очередной раз — огромное спасибо белорусским болельщикам за такую любовь к своему хоккейному клубу. Уже сейчас чувствую, что, как и они, соскучился по хоккею, мне его уже не хватает. Сил и желания много, надо продолжать! — приводит слова Шипачева Russia-Hockey.ru.