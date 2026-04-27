Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.20
П2
100.00
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
28.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2

Главный клуб Белоруссии разваливается на глазах. Звезды минского «Динамо» уезжают в НХЛ, Квартальнова выдавливают

Свой Last Dance они уже отыграли.

Источник: Ильнар Тухбатов, Юрий Кузьмин, photo.hkl.ru

Еще вчера вы думали, что ваша команда сделает шаг вперед, доберется до финала, а то и вовсе возьмет кубок, а теперь читаете, как один игрок за другим собирает вещи. То, что казалось крепким строением на века, складывается подобно карточному домику. А поклонникам минского «Динамо» и представлять не надо. Вместо того, чтобы прямо сейчас болеть за «зубров» в полуфинале плей-офф КХЛ, они вынуждены наблюдать за крахом былых надежд.

В какой-то момент казалось, что «Динамо» и правда готово к тому, чтобы перейти на новый уровень. На второй год работы в Минске Квартальнов сделал доселе невиданное — пробился во второй раунд. А если бы не игра вратарей, «Динамо» прошло бы «Трактор». В межсезонье минчане переманили своего обидчика Зака Фукале, сделали еще несколько точечных приобретений и как минимум на бумаге стали сильнее. Оправдали эти авансы «зубры» и в сезоне.

Ровно до момента, когда Дмитрий Квартальнов публично открестился от Райана Спунера, которого ему купил менеджмент, «Динамо» уверенно шло как минимум к полуфиналу. Но ни этот публичный скандал имени Спунера, ни увольнение помощника главного тренера Игоря Горбенко, глобально не пошатнуло команду. Регулярку минчане завершили на третьем месте в конференции, а первый раунд прошли крайне уверенно — 4−0 над московским «Динамо».

Но еще по ходу сезона было понимание, что в таком виде «Динамо» играет свой Last Dance. Да, и после прошлого сезона «зубры» потеряли Александра Волкова, Джордана Гросса и Романа Горбунова, но им нашли замену.

Теперь же разваливается то, что и было костяком «Динамо». А костяк, в свою очередь, держался на главном тренере. Теперь все идет к тому, что Дмитрий Квартальнов свой пост покинет.

«Не готов ответить на вопрос, хочу ли я продолжить работу в клубе. Хочу немного отдохнуть», — сказал Квартальнов на итоговой пресс-конференции.

Но ни для кого в хоккейном мире нет сомнений, что Квартальнова в Минске не будет. Закончился его контракт, завершился и трехлетний цикл. Сначала убрали помощника Дмитрия Вячеславовича, а по ходу серии с «Ак Барсом» чуть не убрали его самого. Белорусский клуб избежал позора на всю лигу, и откатил назад это экстравагантное решение, но с этим специалистом этому руководству дальше не по пути.

Помимо Квартальнова «Динамо» покинет ряд игроков. В том числе — ключевых. Прежде всего, речь о центре первого звена — Виталии Пинчуке. Белорус, прогрессирующий от года к году, уже давно находится под прицелом скаутов клубов НХЛ. За океаном он не задрафтован, в КХЛ контракт подходит к концу, а значит выбор у Пинчука будет самый обширный. Говоря о предметном интересе «Филадельфии», но и помимо нее будет немало кандидатов — больше 20 клубов.

Пинчук для клубов НХЛ — заманчивая фигура хотя потому, что он не драфтован и почти наверняка поедет играть за небольшие деньги. Так, как год назад Максим Шабанов — еще один доминирующий форвард из нашей лиги. Остается только пожелать Пинчуку, чтобы его выбор был удачнее, чем «Айлендерс» для Шабанова. А вот Егору Борикову и Вадиму Морозу выбирать не приходится. С разницей в пару лет их на драфте выбрала «Аризона» — в четвертом и третьем раунде. А теперь, когда организация переехала в Юту, оба белоруса могут стать «мамонтами».

О вероятном отъезде Борикова и Мороза в «Юту» уже написала белорусская хоккейная пресса. Они еще не стали такими безусловными лидерами команды как Пинчук, но вошли в топ-10 бомбардиров команды в минувшем сезоне, и на двоих наколотили 30 шайб. Обоих во многом прокачал Вадим Шипачев — еще один игрок «Динамо», чей контракт подходит к концу. 39-летний центрфорвард во весь голос заявил, что не намерен завершать карьеру, но и контракт от белорусского клуба он пока не получил.

Покинуть «Динамо» могут не только молодые белорусы, ветераны (помимо Шипачева нет контракта и у капитана команды Андрея Стася), но и многочисленные легионеры. Согласно легенде, именно иностранцы своим недовольством главным тренером чуть было не привели к отставке Квартальнова после третьей игры с «Ак Барсом». Теперь доносятся разговоры о том, что Даррен Диц станет игроком «Сибири», Роб Хэмилтон перейдет в ЦСКА, а Алекс Лимож в СКА или «Локомотив». Причем Лимож, составлявший с Пинчуком и Энасом лучшую тройку чемпионата, якобы даже не предлагают контракт в Минске.

Покинуть Минск может и лучший защитник команды — Тай Смит. В российской прессе есть информация об интересе со стороны «Металлурга» и СКА, а также есть вероятность возвращения в НХЛ, где игрок обороны выступал за «Каролину». В любом случае, сколько бы хоккеистов ни покинуло Минск, это будет уже другая команда. С другим тренером, другим костяком, другим почерком.

«Динамо» Квартальнова просуществовало три года, выдало лучший результат в истории, но, кажется, не до конца раскрыло свой потенциал. Если бы тренеру чуть больше помогали, а не тратили силы на перетягивания каната власти, минчане могли бы забраться хотя бы на одну ступень выше. Теперь же им неминуемо придется сделать как минимум один шаг назад.

Дмитрий Ерыкалов

