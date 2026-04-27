Главный клуб Белоруссии разваливается на глазах. Звезды минского «Динамо» уезжают в НХЛ, Квартальнова выдавливают

Пинчук для клубов НХЛ — заманчивая фигура хотя потому, что он не драфтован и почти наверняка поедет играть за небольшие деньги. Так, как год назад Максим Шабанов — еще один доминирующий форвард из нашей лиги. Остается только пожелать Пинчуку, чтобы его выбор был удачнее, чем «Айлендерс» для Шабанова. А вот Егору Борикову и Вадиму Морозу выбирать не приходится. С разницей в пару лет их на драфте выбрала «Аризона» — в четвертом и третьем раунде. А теперь, когда организация переехала в Юту, оба белоруса могут стать «мамонтами».