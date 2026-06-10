Ковальчук и Федоров будут менеджерами команд на «Матче года»

Менеджеры займутся выбором игроков из команд Национальной и Континентальной хоккейных лиг. Составы будут определены в ходе шоу-драфта.
«Стать генеральным менеджером одной из команд на “Матче года” — очень интересный опыт для меня. Я принимал участие в двух прошлых играх, но в качестве игрока. Здесь же передо мной стоят совсем другие задачи. Не менее интересные и амбициозные. Уверен, что вместе приложим все усилия, чтобы зрители запомнили этот матч как одно из самых ярких и интересных спортивных событий», — сказал Ковальчук.
«Я рад снова принять участие в этом проекте. И надеюсь быть максимально полезным в своем амплуа. Я внимательно следил за минувшим сезоном как в НХЛ, так и в КХЛ. Поэтому у меня сформировалось свое видение, как сделать игру на льду еще более зрелищной, порадовать болельщиков на трибунах и у телеэкранов. И что особенно важно, мы вместе с Ильей и двумя капитанами будем стремиться скомпоновать обе команды так, чтобы в матче было равное противостояние двух одинаково сильных составов. В Петербурге зрители увидят по-настоящему зрелищный хоккей», — отметил Федоров.
Матч года пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».