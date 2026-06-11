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Вайсфельд — о минском «Динамо»: Нужно продолжать системную работу

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» высказал мнение насчет того, что минское «Динамо» в межсезонье покинуло огромное количество хоккеистов.

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Леонид Владленович, не видите ли парадокс в том, что минское «Динамо» в межсезонье потеряло игроков не из-за недоработок, а в том числе потому, что провело хорошую работу? Пинчук и Бориков, например, попробуют свои силы в Северной Америке, потому что заявили о себе в Минске. Что с этим делать?

— Мне кажется, что это просто стечение обстоятельств. У них просто так сразу несколько человек уехало. У них ведь не каждый год по три человека уезжают. Что делать? Продолжать системную работу. Если работа системная, то кто-то уедет, а кто-то останется. Все же не уедут. Другой вопрос, что, насколько я понимаю, эти ребята огромный прогресс показали благодаря работе Дмитрия Квартальнова. Сейчас придет другой тренер. Допустим, иностранец. Будет он молодыми заниматься или нет? Мне кажется, что вот это их должно беспокоить.

— Можно ли сказать, что сейчас минское «Динамо» немного откатилось назад? То есть, мы вряд ли увидим «Зубров» в числе возможных претендентов на трофей в следующем сезоне КХЛ.

— Похоже на то. Но мы ведь не знаем, какие у руководства клуба соображения. Может быть, у них пять-шесть контрактов сейчас лежат на столе. Сейчас никакой информации оттуда нет, поэтому мы тут размышляем. Сезон начнется — увидим, — сказал Леонид Вайсфельд.