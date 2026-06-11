Вайсфельд — о минском «Динамо»: Нужно продолжать системную работу

— Мне кажется, что это просто стечение обстоятельств. У них просто так сразу несколько человек уехало. У них ведь не каждый год по три человека уезжают. Что делать? Продолжать системную работу. Если работа системная, то кто-то уедет, а кто-то останется. Все же не уедут. Другой вопрос, что, насколько я понимаю, эти ребята огромный прогресс показали благодаря работе Дмитрия Квартальнова. Сейчас придет другой тренер. Допустим, иностранец. Будет он молодыми заниматься или нет? Мне кажется, что вот это их должно беспокоить.