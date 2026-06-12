Минское «Динамо» продлило контракт с лучшим защитником-рекордсменом Смитом

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Минское «Динамо» продлило контракт с канадским защитником Таем Смитом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.
Смит перешел в «Динамо» летом 2025 года. Он стал рекордсменом клуба по количеству очков среди защитников за один сезон, отметившись 50 результативными действиями (5 голов + 45 передач) в 76 матчах с учетом плей-офф.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Смит представлял «Нью-Джерси Девилз», «Питтсбург Пингвинз» и «Каролину Харрикейнз», суммарно набрав 49 (9+40) очков в 131 матче в рамках регулярных чемпионатов.