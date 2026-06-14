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Квартальнов объяснил, почему покинул минское «Динамо»

Специалист возглавил ярославский «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дмитрий Квартальнов мог продолжить работу в минском «Динамо» в качестве главного тренера, но руководство клуба не проявляло инициативу в вопросе заключения нового соглашения. Об этом Квартальнов рассказал в интервью ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Квартальнов сменил на посту главного тренера ярославской команды Боба Хартли. Ранее специалист покинул аналогичную должность в минском «Динамо».

«Мы могли бы и продолжать работу. Просто я не видел не то что заинтересованности, а какой-то инициативы, и получился контракт с “Локомотивом”. Решение принимает руководство клуба, а тренер приходит в команду, чтобы ее когда-то покинуть», — сказал Квартальнов.

«Мы продолжали работать с командой, все было, как и должно быть. Ребята тренировались, иностранные хоккеисты уехали. Потом мы разъехались, контракт подходил к завершению. Все было, как обычно, ничего нового тут не скажешь. У меня была одна встреча с руководством клуба», — добавил он.