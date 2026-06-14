Квартальнов объяснил, почему покинул минское «Динамо»

«Мы продолжали работать с командой, все было, как и должно быть. Ребята тренировались, иностранные хоккеисты уехали. Потом мы разъехались, контракт подходил к завершению. Все было, как обычно, ничего нового тут не скажешь. У меня была одна встреча с руководством клуба», — добавил он.