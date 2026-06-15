Квартальнов: ряд вещей во время работы в минском «Динамо» нужно было принять

«Мы нормально общались, но, как я уже сказал, “Динамо” стоит немного особняком, с некоторыми вещами я столкнулся впервые в плане организации. Еще раз, я не могу сказать, что это плохо — просто там так работают. Это нужно было принять, там так продолжают работать. По каким-то вещам мы препирались, но потом-то дело пошло», — сказал Квартальнов.