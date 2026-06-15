Квартальнов: ряд вещей во время работы в минском «Динамо» нужно было принять

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В работе минского хоккейного клуба «Динамо» были особые нюансы, которые нужно было принять. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.
Специалист возглавлял команду с 2023 по 2026 год. При нем «Динамо» два года подряд доходило до ¼ финала Кубка Гагарина, в этом году оно впервые заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. По завершении контракта с минским клубом Квартальнов стал главным тренером двукратного обладателя Кубка Гагарина ярославского «Локомотива».
«Мы нормально общались, но, как я уже сказал, “Динамо” стоит немного особняком, с некоторыми вещами я столкнулся впервые в плане организации. Еще раз, я не могу сказать, что это плохо — просто там так работают. Это нужно было принять, там так продолжают работать. По каким-то вещам мы препирались, но потом-то дело пошло», — сказал Квартальнов.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 16 июня.