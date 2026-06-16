Лукашенко назвал минское «Динамо» главным идеологическим проектом страны

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Столичный хоккейный клуб «Динамо» является важным идеологическим проектом Беларуси, который необходимо развивать, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея.
По словам главы государства, минское «Динамо» сегодня считается народной командой и играет особую роль для страны.
«Это главный идеологический проект. Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать», — цитирует слова Лукашенко БелТА.
При этом президент отметил, что прогресс команды очевиден, однако поставленных ранее целей она пока не достигла.
«То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали, — это факт», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что для дальнейшего развития клуба необходимо подбирать соответствующих специалистов и выстраивать эффективную систему работы.
Глава государства также заявил, что важно не только двигаться вперед, но и сохранить уже достигнутые результаты.
Прошлый сезон стал самым успешным в истории выступлений минского «Динамо» в КХЛ. Команда заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Кроме того, впервые в своей истории клуб занял пятое место в итоговом зачете чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2026/27 «зубры» откроют игровой год серией из двух домашних поединков на льду «Минск-Арены». Первый официальный матч минчане сыграют 7 сентября против нижегородского «Торпедо».